Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Elon Musk’tan gençlere şaşırtan uyarı: Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yıl içinde herkesten iyi yapacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elon Musk’tan gençlere şaşırtan uyarı: Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yıl içinde herkesten iyi yapacak

ABD'li milyarder Elon Musk, gençlerin okumaması gereken bölümü açıkladı.

Foto - Elon Musk'tan gençlere şaşırtan uyarı: Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yıl içinde herkesten iyi yapacak

Elon Musk, katıldığı bir programda tıp eğitimiyle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Musk, "İyi bir doktor olmak çok uzun sürüyor, üstelik bilgi sürekli değişiyor; takip etmek zor" diyerek gençlerin tıp okumak yerine teknolojiye yönelmesini savundu.

Foto - Elon Musk'tan gençlere şaşırtan uyarı: Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yıl içinde herkesten iyi yapacak

Aynı yayında Tesla'nın insansı robotu Optimus için iddiasını daha da ileri taşıyan Musk, "Optimus ne zaman dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi olur?" sorusuna "3 yıl" yanıtını verdi.

Foto - Elon Musk'tan gençlere şaşırtan uyarı: Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yıl içinde herkesten iyi yapacak

Musk'ın sözleri sosyal medyada tartışma oluştururken, uzmanlar robotik cerrahide büyük ilerlemeler olsa da bu tür "kısa vadeli ve kesin" süre tahminlerinin henüz klinik kanıtlarla desteklenmediğine dikkat çekiyor.

Foto - Elon Musk'tan gençlere şaşırtan uyarı: Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yıl içinde herkesten iyi yapacak

Öte yandan Musk, dünya genelinde "üst düzey cerrah sayısının sınırlı" olduğunu vurgulayarak robotların sağlık hizmetlerinde erişimi artırabileceğini öne sürüyor.

Foto - Elon Musk'tan gençlere şaşırtan uyarı: Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yıl içinde herkesten iyi yapacak

