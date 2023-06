Elon Musk sponsor oldu! Türk öğrenciler öyle bir şey üretti ki abartmıyoruz yakında dünya devleri peşine düşecek

Uzun ve yorucu bir süreci başarıyla atlatan öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Dr. Ögr. Üyesi Ersin Asım Güven, “Öğrencilerim ilk günden beri emekleriyle alın terleriyle hayallerini gerçekleştirmek için şuada sahneni her iki tarafında bulunan araçları her santimetre karesinde alın terleri olmak üzere yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Eminim ki bundan sonraki yıllarda da bu hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar onlarla gurur duyuyorum” dedi.