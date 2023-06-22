Elon Musk sponsor oldu! Türk öğrenciler öyle bir şey üretti ki abartmıyoruz yakında dünya devleri peşine düşecek

Her yıl bir içten yanmalı araç yaptıklarını fakat bu kez hedefi büyüttüklerini ifade eden Kou Formula Student Takım Kaptanı Alper Özay, "Bir içten yanmalı ama en önemli noktası turbo içten yanmalı bir araç ve aynı anda bir elektrikli aracı üretiyoruz. Bu ürettiğimiz aracıda Tesla batarya konusunda bize sponsor oldular. Bunlar önemli başarılar hepsi Türkiye’de ilk. Tesla'nın Türkiye’de tek sponsor olduğu takım biziz. Turbolu içten yanmalı bir araç yapan ilk Tür takımı Kou Formula Stundet takımıdır. Direksiyon sistemlerinin ve açılarının ayarlanabilir olması önemli noktalardan bir tanesi. Genel olarak Formula Student Araçları hafif ve hızlı olur biz de bunu başardık. Takımız 2015 yılında kuruldu. 5-6 kişiyle kurulmuştu bu sayı önce 10 sonra 20 ve şuadan 60 kişiden oluşuyor. Bu 60 kişilik ekibi biraz daha büyütmek istiyoruz açıkçası ne kadar büyütürsek yönetmesi o kadar zor olacak ama hedeflediğimiz başarıları gerçekleştirmek için bu önemli” dedi.