Elon Musk sponsor oldu! Türk öğrenciler öyle bir şey üretti ki abartmıyoruz yakında dünya devleri peşine düşecek

İtalya ve Çekya’ya gidiyoruz daha öncesinde daha önce sadece İtalya’ydı. Önümüzdeki sene de İtalya, Çekya, Almanya, İngiltere burada bizi zorlayan aslında bütçe meselesi. Bütçeyi çözersek bu başarılarında altına imza atacağız. 2021 yılında pandemi dolayısıyla aracı götürememiştik. Sadece statik etaplara raporlarımızı göndermiştik. 2022 yılında aracımızı tamamladık sonrasında aracımızla fizikken gidip Formula Student İtalya yarışına katılmıştık. Teknik incelmesi geçmesi çok zor bir etap, dinamik etaplara çıkabilmesi için gerekli. Biz aracın teknik incelemesini ilk senesinde katılıp geçen ilk Türk takımı olduk. Bu senede Formula Stundent İtalya ve Çek Cumhuriyeti yarışmalarına katılacağız. İnşallah global dünyada büyük firmaların hem de Türkiye’de büyük firmalardan destek bekliyoruz” diye konuştu.