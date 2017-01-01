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Ellerde sanat tablosu

AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı

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