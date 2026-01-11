  • İSTANBUL
Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı
Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

Peugeot yenilenen 408 modeliyle tamamen elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini fastback tasarımla bir araya getirerek C segmentindeki iddiasını güçlendirdi. Türkiye 408’in dünyada en çok satıldığı ülke olurken, bu tablo Brüksel’de tanıtılan yeni Peugeot 408 ile daha da güçlenmiş durumda.

#1
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

Peugeot, yeni 408 modeliyle hem tasarım hem de motor teknolojilerinde önemli bir adım attı. Fastback siluetiyle SUV ve sedan çizgilerini buluşturan model; elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve 48V hibrit seçenekleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yenilenen ön tasarımı, aydınlatmalı logo detayları ve geliştirilmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çeken yeni 408, markanın elektrikli dönüşüm vizyonunu sahaya taşıyan modellerden biri olarak konumlanıyor. PEUGEOT 408, pazara sunulduğu günden bu yana markanın en güçlü tasarımına sahip modellerinden biri oldu. Yeni bir gövde konsepti sunan fastback siluetine sahip 408, dinamizm, sürüş keyfi ve konforu bir araya getirdi. Bununla birlikte model, SUV kodlarıyla harmanlanmış dikkat çekici fastback tasarımıyla PEUGEOT’un özgün tasarım diline etkileyici bir katkı sağlıyor. Yeni PEUGEOT 408, her zamankinden daha fazla dikkat çekici etki uyandıracak şekilde tasarlandı. Fransa’nın Mulhouse şehrinde üretilen model, benzersiz bir karakter ortaya koyuyor ve PEUGEOT'nun Fransız zarafetini ve tarzını dünya genelindeki bir elçisi olarak gururla ortaya koyuyor.

#2
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

PEUGEOT, yenilikçi modelleri ile çığır açarak cesur bir duruş ortaya koyuyor. Bu cesur duruş yeni PEUGEOT 408 ile bir kez daha kanıtlanıyor. Modelin kusursuz fastback tasarımı, keskin tasarım çizgileri, ön ve arka tasarımda yer alan özel ışık imzası gibi zarif detaylarla daha da güçlendiriliyor. Yeni PEUGEOT 408'in ön tasarımı, markanın ikonik ışık imzasının yenilikçi ve muhteşem bir yorumunu ortaya koyuyor. Karakteristik üç pençe ışık imzasını üç adet ince, eğimli LED şerit temsil ediyor. Bunlar aynı zamanda aracın tüm genişliğini kapsayan zarif bir LED şeritle birbirine bağlanıyor ve yine bu şerit aydınlatılmış logonun üzerinde yer alıyor (GT ve GT Exclusive modellerinde). Yeni PEUGEOT 408, yeni tasarıma sahip ön ızgara ve tamponla dikkat çekiyor. Dış tasarımda yer alan siyah rengin yoğun kullanımı, parlak ve mat yüzeyleri birleştirerek zarif bir etki üretiyor. Tamponun alt bölgesindeki trapezoid şekil ise aracın güçlü duruşunu ve karakterini daha da vurguluyor. Bu etki, parlak siyah unsurlarla gövde renginde parçaları birleştirerek gövdeyle uyumlu bir geçiş yaratan renk uygulamalarıyla optimize ediliyor. Yeni PEUGEOT 408'in tasarımında, aracın arka genişliği boyunca uzanan parlak bir şeride kusursuz entegre edilen aydınlatmalı PEUGEOT logosu yer alıyor. Yeni 408, bu tasarım özellikleriyle yollara çıkan Peugeot ürün gamındaki ilk model olma özelliğini taşıyor. Cesur ve etkilleyici bir duruş: PEUGEOT tasarımcıları, yeni PEUGEOT 408'in keskin tasarım hatları ve yeni ön ışık imzası ile muhteşem uyumunu hiçbir şeyin bozmamasını sağladılar. Farlar, tamponun alt kısmında yer alacak şekilde ve ışık imzasından uzağa yerleştirildi. Tasarımı ise üst üste yatay olarak yerleştirilmiş iki ultra ince modülden oluşuyor. Bu modüllerden biri üstte kısa huzme diğeri ise altta uzun far işlevini üstleniyor. Yine bu modüller parlak siyah bir eklentiye entegre edildikleri için kapalıyken neredeyse görünmez oluyorlar. Bu aydınlatma sistemi, Allure ve Allure Business donanım seviyelerinde PEUGEOT FULL LED teknolojisi, GT ve GT Exclusive donanım seviyelerinde ise PEUGEOT Matrix LED teknolojisini kullanılıyor. Bunun dışında yeni PEUGEOT 408'in görsel zarafetini korumak adına kısa mesafe radarı PEUGEOT logosunun arkasına gizlendi. Böylece dışarıdan tamamen görünmezken araca maksimum güvenlik sağlıyor.

#3
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

PEUGEOT tüm modellerinde üstün bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor ve bu hedefi yeni PEUGEOT 408'in DNA'sına da işlemiş durumda. Benzersiz tasarımı, kedi duruşu, PEUGEOT i-Cockpit® ve güçlü motor teknolojileri. Bunların tamamı en üst düzey sürüş keyfi sunmak için tasarlandı. Yeni PEUGEOT 408, mükemmel yol görüşü için yükseltilmiş sürüş pozisyonunu şık ve sportif bir şekilde birleştiriyor. Buna ek olarak 1,48 m ile yerden yüksekliği ile, etkileyici bir dinamik denge sunuyor. PEUGEOT'ya özgü üstün sürüş özellikleri arttırılmış iz genişliği (önde 1,59 m, arkada 1,60 m) ile geliştirildi. Böylece yeni PEUGEOT 408 güçlü yol tutuş özelliklerini ortaya koyuyor. Sürüş keyfi şehir içi kullanımlarda da devam ediyor: Kaldırımdan kaldırıma sadece 11,20 metrelik dönüş çapıyla yeni PEUGEOT 408, çevik ve manevra kabiliyeti yüksek bir otomobil. Sürüş keyfinin simgesi olan PEUGEOT i-Cockpit®, yeni PEUGEOT 408'de gelişmiş ergonomi seviyesini gözler önüne seriyor. Kompakt direksiyon, yeni PEUGEOT 408'in dinamik hissini ve çevikliğini artırıyor. Ergonomik ve opsiyon olarak sunulan ısıtma özelliğine sahip olan direksiyon simidi, bilgi-eğlence sistemi (radyo, telefon) ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kontrollerini de üzerinde barındıyor. Yeni PEUGEOT 408, sürüş bilgilerinin gözleri yoldan ayırmadan takip edilebilmesi için, sürücünün göz hizasında konumlandırılan 10 inçlik dijital bir gösterge paneline sahip. Gösterge paneli, navigasyon, medya, sürüş destek sistemleri ve enerji akışı dahil olmak üzere kişiselleştirilebilir grafikler ve çok sayıda ekran modları içeriyor. Bunu 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranı tamamlıyor. Bu ekran yolcunun kullanım kolaylığını sağlarken aynı zamanda sürücünün rahatça kullanabilmesi için biraz daha aşağıda ve sürücüye doğru eğimli olarak konumlandırılmış durumda.

#4
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

Yenilenen jant tasarımı, PEUGEOT 408 imzası olarak öne çıkıyor. PEUGEOT 408'in hibrit versiyonları özel 19 inç Adakite jantlarla yollara çıkıyor. Geniş, elmas kesimli yüzeyler, aracın güçlü duruşunu destekliyor. Bu yeni 19 inç jantlar, hibrit motoruna sahip GT donanım seviyelerinde standart ekipman, Allure ve Allure Business donanım seviyeleri için opsiyon olarak sunuluyor. Bu donanım seviyeleri ise standart olarak parlak siyah 17 inç alaşım jantlarla sunuluyor. Yeni PEUGEOT 408'in keskin hatlarını mükemmel bir şekilde vurgulayan dikkat çekici yeni Flare Yeşil gövde rengi bulunuyor. Hem iddialı hem de sofistike olan bu renk; güneş ışığında parlak sarıdan gölgede koyu yeşile kadar ışığa bağlı olarak muhteşem renk tonları yansıtıyor. Bu benzersiz tasarım, keskin hatları ve dinamik çizgilerle PEUGEOT 408'in son derece güçlü gövde tasarımını destekliyor. İç mekanda eşsiz atmosfer: Geliştirilmiş grafiklere sahip dijital gösterge paneli yeni 408’de standart olarak sunuluyor. GT Exclusive ve GT donanım seviyesinde opsiyon olarak; PEUGEOT 408'in dijital gösterge paneli, artırılmış sürüş keyfi için yeni 3D grafikler sunuyor. Koltuklarda ve döşemelerde kullanılan yeni ve kaliteli malzemelerle iç mekânın kalite algısı daha da güçlendirildi. Bu yenilikler, ön konsolun akıcı tasarımı ile birleştiğinde, iç mekânda eşsiz bir atmosfer oluşuyor. PEUGEOT i-Cockpit®'in temel unsurlarından olan beş adet i-Toggles tuşlar, ayrı ayrı kişiselleştirilebilen dokunmatik kısayollar yeni 408’de de kullanılmaya devam ediyor. Bunlar, sık kullanılan klima ayarları, sık ziyaret edilen navigasyon konumu, telefon rehberi, favori radyo istasyonları ve daha birçok işleve hızlı erişim sağlıyor. Ayrıca ön konsoldan kapı panellerine kadar uzanan ambiyans aydınlatması, sekiz farklı renk seçeneği sayesinde sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor.

#5
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

Güçlü elektrik motoruyla yeni PEUGEOT E-408, 213 PS (157 kW) güç ve 343 Nm torku kullanıma sunuyor. Yeni PEUGEOT E-408 tasarlanırken ve geliştirilirken performans dışında verimlilik de ön planda tutuldu. Aerodinamik; hem gövde hem de gövde altında büyük bir titizlikle ele alınmış durumda. Bu da düşük sürtünme katsayısı ile sonuçlanıyor (SCx: 0,66). Düşük sürtünme katsayısı enerji tüketiminin sadece 14,7 kWsa/100 km gibi düşük bir seviyede kalmasına katkı sağlıyor. Model, 58,2 kWsa kapasiteye sahip yüksek voltajlı NMC* batarya ile birlikte 456 km (WLTP birleşik) menzile ulaşıyor. Bu da sektör araştırmalarına göre günde ortalama 45 km yol kat eden C segment müşterinin çoğunun ihtiyaçlarını karşılayan bir menzil sağlıyor ve gerektiğinde daha uzak bölgelere daha uzun yolculuklar yapmak isteyen müşteriler için de aynı derecede uygun. PEUGEOT E-408'in entegre şarj cihazı 120 kW'a kadar destekliyor ve böylece batarya yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 30 dakikada şarj oluyor. Yeni PEUGEOT E-408, kullanıcının aracın yüksek voltajlı bataryası aracılığıyla harici cihazlara enerji sağlamasına olanak tanıyan V2L (Araçtan Şarj) işleviyle donatılmış durumda; örneğin, bir elektrikli bisikleti şarj etmek veya taşınabilir aydınlatmayı çalıştırmak gibi. Sistem 3,5 kW'a kadar güç ve 16 A akım sağlayabiliyor. Adaptör, PEUGEOT yetkili satıcılarından aksesuar olarak temin edilebiliyor. *Batarya bileşimi: yüzde 80 Nikel, yüzde 10 Manganez, yüzde 10 Kobalt. Çok yönlü kullanım sunan PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7

#6
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

PEUGEOT ürün gamındaki yeni PEUGEOT 408 için özel olarak geliştirilen güç aktarma sistemi, 180 PS (132 kW) gücündeki benzinli motoru 92 kW elektromotorla birleştiriyor ve 7 ileri çift kavramalı e-DCS7 şanzımanla eşleştiriliyor. Yeni PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7, şehir içi tamamen elektrikli sürüşte 85 km menziliyle günlük kullanım için mükemmel bir çözüm sunarken, daha uzun yolculuklar için ise 240 PS (177 kW) toplam gücüyle güç ve çok yönlülük sağlıyor. 14,6 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya, 7,4 kW (32 A) duvar tipi şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kW tek fazlı entegre şarj cihazı ile 2 saat 5 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor.

#7
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

PEUGEOT 408 Hybrid, 145 HP (107 kW) gücündeki benzinli motoru 6 ileri çift kavramalı elektrikli otomatik şanzımanla eşleştiriyor. Modelde yer alan batarya, sürüş sırasında otomatik olarak şarj oluyor ve dinamik hızlanma esnasında ek tork sağlıyor. Bu motor seçeneği 5,0 lt/100 km WLTP karma tüketim değerine sahip. PEUGEOT 408 HYBRID 145 eDCS6, şehir içi sürüş koşullarında sürüş süresinin yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli, emisyonsuz modda yol alabiliyor. Yeni PEUGEOT 408, ergonomik duruşu destekleyen ön koltuklarla dikkat çekiyor. Bu koltuklar, bağımsız Alman ergonomi ve sırt sağlığı uzmanları derneği tarafından verilen AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) etiketine layık görüldü. Bu sertifika, ön koltukların hem ergonomik tasarımını hem de geniş ayar aralığını onaylıyor. Yeni PEUGEOT 408, 2,79 metre aks mesafesi sayesinde arka yolculara olağanüstü bir yaşam alanı sunuyor. Bununla birlikte 183 mm diz mesafesiyle arka yolculara geniş yaşam alanını sunan PEUGEOT modellerinden olma özelliğini taşıyor. Ön koltukların altında yer alan özel olarak tasarlanan ayak boşluğu sayesinde ve maksimum hareket özgürlüğü sunuluyor. Modelin bagajı ise 536 litreye kadar hacim sunuyor. Arka koltukların 60/40 oranında iki parça halinde katlanmasıyla bagaj hacmi 1.611 litreye ulaşıyor. Dahası bu alana 1,89 m uzunluğa kadar eşyalar sığabilmektedir.

#8
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

Yeni PEUGEOT 408, C segmentinin üst sıralarında güçlü bir konuma sahip olup sürüş deneyimini zenginleştiren çok sayıda donanım sunuyor. PEUGEOT 408'de sağlıklı bir kabin iklimi sağlamak adına AQS (Hava Kalitesi Sistemi) ve Clean Cabin (Temiz Kabin) işlevi devreye giriyor. Her ikisi de GT Exclusive donanımda standart olup Clean Cabin GT donanımda opsiyon olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte termal ve akustik konfor, gelişmiş cam teknolojisi ile daha da üst seviyeye çıkarıldı. Ön ve arka camlar normalden daha kalın (3,85 mm) olup ön yan camlar daha iyi ses yalıtımı ve ek güvenlik için lamine edilmiş (GT ve GT Exclusive modellerinde 3,96 mm) durumda. Opsiyon olarak sunulan açılabilir cam tavan ise kabine daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Isı ve ses konforu, ileri cam teknolojisiyle en üst seviyeye çıkarıldı. Yeni PEUGEOT 408'deki Hi-Fi Premium FOCAL® sistemi, PEUGEOT'nun uzun soluklu iş ortağı ve üst düzey ses uzmanı Focal ile üç yılı aşkın süredir devam eden ortak geliştirme sürecinin sonucu. ARKAMYS dijital ses işleme özelliği ile geliştirilen sistem, 10 patentli yüksek teknoloji hoparlör, TNF alüminyum ters kubbeli tweeter içeriyor. 4 adet 165 mm Polyglass woofer/mid range hoparlör, TMD süspansiyonu (Ayarlanmış Kütle Sönümleyici) ile donatılmış durumda. Polyglass center kanal. 1 adet üç sargılı Power Flower™ subwoofer. Tamamını 12 kanallı 690 W güçlendirilmiş D sınıfı amplifikatör besliyor.

#9
Foto - Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

Yeni PEUGEOT 408, sürüş güvenliğini arttırmak için standart olarak Sürücü İzleme Kamerası ile donatılmış durumda. Bu sistem, sürücünün dikkatini ve yorgunluk seviyesini izlemek üzere sürücü tarafındaki A sütununda bulunan bir kamera ile kullanıyor. Sistem yorgunluk vb. anormal bir durum tespit ederse görsel ve sesli bir uyarı veriyor.

