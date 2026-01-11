Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

PEUGEOT tüm modellerinde üstün bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor ve bu hedefi yeni PEUGEOT 408'in DNA'sına da işlemiş durumda. Benzersiz tasarımı, kedi duruşu, PEUGEOT i-Cockpit® ve güçlü motor teknolojileri. Bunların tamamı en üst düzey sürüş keyfi sunmak için tasarlandı. Yeni PEUGEOT 408, mükemmel yol görüşü için yükseltilmiş sürüş pozisyonunu şık ve sportif bir şekilde birleştiriyor. Buna ek olarak 1,48 m ile yerden yüksekliği ile, etkileyici bir dinamik denge sunuyor. PEUGEOT'ya özgü üstün sürüş özellikleri arttırılmış iz genişliği (önde 1,59 m, arkada 1,60 m) ile geliştirildi. Böylece yeni PEUGEOT 408 güçlü yol tutuş özelliklerini ortaya koyuyor. Sürüş keyfi şehir içi kullanımlarda da devam ediyor: Kaldırımdan kaldırıma sadece 11,20 metrelik dönüş çapıyla yeni PEUGEOT 408, çevik ve manevra kabiliyeti yüksek bir otomobil. Sürüş keyfinin simgesi olan PEUGEOT i-Cockpit®, yeni PEUGEOT 408'de gelişmiş ergonomi seviyesini gözler önüne seriyor. Kompakt direksiyon, yeni PEUGEOT 408'in dinamik hissini ve çevikliğini artırıyor. Ergonomik ve opsiyon olarak sunulan ısıtma özelliğine sahip olan direksiyon simidi, bilgi-eğlence sistemi (radyo, telefon) ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kontrollerini de üzerinde barındıyor. Yeni PEUGEOT 408, sürüş bilgilerinin gözleri yoldan ayırmadan takip edilebilmesi için, sürücünün göz hizasında konumlandırılan 10 inçlik dijital bir gösterge paneline sahip. Gösterge paneli, navigasyon, medya, sürüş destek sistemleri ve enerji akışı dahil olmak üzere kişiselleştirilebilir grafikler ve çok sayıda ekran modları içeriyor. Bunu 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranı tamamlıyor. Bu ekran yolcunun kullanım kolaylığını sağlarken aynı zamanda sürücünün rahatça kullanabilmesi için biraz daha aşağıda ve sürücüye doğru eğimli olarak konumlandırılmış durumda.