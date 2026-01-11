Küresel pazarda en çok Türkiye'de satıldı! Peugeot 408 yenilenerek dünya sahnesine çıktı

PEUGEOT, yenilikçi modelleri ile çığır açarak cesur bir duruş ortaya koyuyor. Bu cesur duruş yeni PEUGEOT 408 ile bir kez daha kanıtlanıyor. Modelin kusursuz fastback tasarımı, keskin tasarım çizgileri, ön ve arka tasarımda yer alan özel ışık imzası gibi zarif detaylarla daha da güçlendiriliyor. Yeni PEUGEOT 408'in ön tasarımı, markanın ikonik ışık imzasının yenilikçi ve muhteşem bir yorumunu ortaya koyuyor. Karakteristik üç pençe ışık imzasını üç adet ince, eğimli LED şerit temsil ediyor. Bunlar aynı zamanda aracın tüm genişliğini kapsayan zarif bir LED şeritle birbirine bağlanıyor ve yine bu şerit aydınlatılmış logonun üzerinde yer alıyor (GT ve GT Exclusive modellerinde). Yeni PEUGEOT 408, yeni tasarıma sahip ön ızgara ve tamponla dikkat çekiyor. Dış tasarımda yer alan siyah rengin yoğun kullanımı, parlak ve mat yüzeyleri birleştirerek zarif bir etki üretiyor. Tamponun alt bölgesindeki trapezoid şekil ise aracın güçlü duruşunu ve karakterini daha da vurguluyor. Bu etki, parlak siyah unsurlarla gövde renginde parçaları birleştirerek gövdeyle uyumlu bir geçiş yaratan renk uygulamalarıyla optimize ediliyor. Yeni PEUGEOT 408'in tasarımında, aracın arka genişliği boyunca uzanan parlak bir şeride kusursuz entegre edilen aydınlatmalı PEUGEOT logosu yer alıyor. Yeni 408, bu tasarım özellikleriyle yollara çıkan Peugeot ürün gamındaki ilk model olma özelliğini taşıyor. Cesur ve etkilleyici bir duruş: PEUGEOT tasarımcıları, yeni PEUGEOT 408'in keskin tasarım hatları ve yeni ön ışık imzası ile muhteşem uyumunu hiçbir şeyin bozmamasını sağladılar. Farlar, tamponun alt kısmında yer alacak şekilde ve ışık imzasından uzağa yerleştirildi. Tasarımı ise üst üste yatay olarak yerleştirilmiş iki ultra ince modülden oluşuyor. Bu modüllerden biri üstte kısa huzme diğeri ise altta uzun far işlevini üstleniyor. Yine bu modüller parlak siyah bir eklentiye entegre edildikleri için kapalıyken neredeyse görünmez oluyorlar. Bu aydınlatma sistemi, Allure ve Allure Business donanım seviyelerinde PEUGEOT FULL LED teknolojisi, GT ve GT Exclusive donanım seviyelerinde ise PEUGEOT Matrix LED teknolojisini kullanılıyor. Bunun dışında yeni PEUGEOT 408'in görsel zarafetini korumak adına kısa mesafe radarı PEUGEOT logosunun arkasına gizlendi. Böylece dışarıdan tamamen görünmezken araca maksimum güvenlik sağlıyor.