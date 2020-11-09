Dizelin fişini çekti! İşte Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 10 hibrit otomobil modeli

DEĞİŞEN ÖTV matrahı ile birlikte yerli araçların desteklenmesi hedeflenirken elektrikli ve hibrit modellerde bu durum tüketiciyi halen yeteri kadar memnun edebilmiş değil. Marka temsilcileri uzun bir zamandır hibritteki vergi sisteminin genişletilmesi ile satışların daha yukarıya çıkabileceğini belirtirken, Türkiye pazarında satışa sunulan hibrit otomobillerin en uygun fiyatlısı 220 bin TL ile alıcı buluyor. En pahalısı ise 3 milyon TL’yi buluyor. Cardata, Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobil modelleriyle ilgili hazırladığı analize göre, listenin başını 216 bin 900 TL’lik fiyatıyla Suzuki Swift Hibrit çekiyor. Bu markayı 218 bin TL’yle Hyundai i20 ve 224 bin 850 TL’lik satış fiyatıyla Toyota C-HR izliyor. Türkiye’de en çok hibrit modeli bulunan markaların başında Toyota ve Lexus var. Toyota’nın ve Lexus’un 5’er farklı hibrit modeli ülkemizde satışa sunulurken 4 hibrit model ile Volvo hemen arkalarından geliyor.