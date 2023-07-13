2023-07-13 00:57:57 Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti
Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı Alman Lilium Jet önemli bir sertifikayı aldı.
En az iki beden incelmenin en kolay yolu buymuş: İlaçlara bile meydan okuyacak! Çatır çatır zayıflatan sırrı
Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı Alman Lilium Jet önemli bir sertifikayı aldı.
Uçak ya da herhangi bir hava aracı üretiminde en önemli süreçlerden biriside sertifikasyondur. Her ne kadar üretim aşamasında çok özel ve hassas testler yapılıyor olsa da ilgili otoriteden gerekli sertifikaları alıp hava aracının kendini ispatlaması gerekir.
Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı Alman Lilium Jet önemli bir sertifikayı daha almayı başardı. Gelin konuya yakından bakalım.
Dikey kalkış ve iniş yapabilen Lilium 2020’de kendisi için birincil uçuşa elverişlilik otoritesi Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı’ndan (EASA) ilk sertikasını almıştı.
Almanya merkezli şirket, ABD’nin havacılık otoritesi olan aynı zamanda havacılık emniyeti alanında dünyadaki en eski ve en önemli kurumlardan birisi olma özelliğini taşıyan Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) de tip sertifikası doğrulaması için gerekli (FAA) G-1 sertifikası aldı.
AB ve ABD’de çift sertifika almak isteyen birkaç eVTOL şirketinden birisi olan Lilium, aldığı sertifikalarla küreselleşme yolunda önemli bir adım attı.
Lilium İcra Kurulu Başkanı Klaus Roewe,” FAA G-1’i almak, Lilium Jet’in havacılık düzenleyicileri tarafından küresel kabule giden yolunu ve devrimci Lilium Jet için 2025’in sonlarında küresel operasyonların beklenen başlangıcını gösteriyor” dedi.
Hava ulaşımında yeni bir sayfa! Almanya Münih merkezli girişimin ürettiği Lilium, havacılık endüstürisi için önemli bir sorunu ortadan kaldırarak dikey iniş ve kalkış yapabiliyor.
Bu özelliği sayesinde uçakların kalkış ve iniş yapması için ihtiyaç duyulan uzun pistlere gerek kalmıyor.
Böylece şehir kullanımına daha uygun hale geliyor.
Ayrıca Lilium hava taksi tamamen pilotsuz olarak uçabiliyor. Hava aracının ilk testi 2019 yılında yapıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23