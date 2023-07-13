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Teknoloji-Bilişim
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Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

2023-07-13 00:57:57
Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı Alman Lilium Jet önemli bir sertifikayı aldı.

#1
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Uçak ya da herhangi bir hava aracı üretiminde en önemli süreçlerden biriside sertifikasyondur. Her ne kadar üretim aşamasında çok özel ve hassas testler yapılıyor olsa da ilgili otoriteden gerekli sertifikaları alıp hava aracının kendini ispatlaması gerekir.

#2
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı Alman Lilium Jet önemli bir sertifikayı daha almayı başardı. Gelin konuya yakından bakalım.

#3
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Dikey kalkış ve iniş yapabilen Lilium 2020’de kendisi için birincil uçuşa elverişlilik otoritesi Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı’ndan (EASA) ilk sertikasını almıştı.

#4
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Almanya merkezli şirket, ABD’nin havacılık otoritesi olan aynı zamanda havacılık emniyeti alanında dünyadaki en eski ve en önemli kurumlardan birisi olma özelliğini taşıyan Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) de tip sertifikası doğrulaması için gerekli (FAA) G-1 sertifikası aldı.

#5
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

AB ve ABD’de çift sertifika almak isteyen birkaç eVTOL şirketinden birisi olan Lilium, aldığı sertifikalarla küreselleşme yolunda önemli bir adım attı.

#6
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Lilium İcra Kurulu Başkanı Klaus Roewe,” FAA G-1’i almak, Lilium Jet’in havacılık düzenleyicileri tarafından küresel kabule giden yolunu ve devrimci Lilium Jet için 2025’in sonlarında küresel operasyonların beklenen başlangıcını gösteriyor” dedi.

#7
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Hava ulaşımında yeni bir sayfa! Almanya Münih merkezli girişimin ürettiği Lilium, havacılık endüstürisi için önemli bir sorunu ortadan kaldırarak dikey iniş ve kalkış yapabiliyor.

#8
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Bu özelliği sayesinde uçakların kalkış ve iniş yapması için ihtiyaç duyulan uzun pistlere gerek kalmıyor.

#9
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Böylece şehir kullanımına daha uygun hale geliyor.

#10
Foto - Elektrikli hava taksi Lilium atağa geçti

Ayrıca Lilium hava taksi tamamen pilotsuz olarak uçabiliyor. Hava aracının ilk testi 2019 yılında yapıldı.

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