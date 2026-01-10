  • İSTANBUL
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD’yi geride bıraktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD’yi geride bıraktı

Türkiye'nin otomobili Togg, 2025 yılında gerçekleştirdiği 39 bin 20 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarının tartışmasız şampiyonu oldu. Togg'u 31 bin 509 satışla Tesla ve 19 bin 679 satışla BYD takip etti.

Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD'yi geride bıraktı

Türkiye otomotiv pazarında değişim rüzgarları yerli üretimle esmeye devam ediyor. Togg, T10X ve T10F modelleriyle geçtiğimiz yıl toplam 39 bin 20 satış rakamına ulaşarak Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası unvanını korudu. Küresel rakiplerine karşı üstünlük kuran Togg, teknolojik donanımı ve yaygın servis ağıyla kullanıcıların ilk tercihi oldu. Listenin ikinci sırasında ABD'li dev Tesla yer alırken, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD ise üçüncülük koltuğuna oturdu.

Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD'yi geride bıraktı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu. Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 509 bin 217 benzinli otomobil, 295 bin 378 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 80 bin 346, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 595 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti. Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)

Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD'yi geride bıraktı

GEÇEN YILKİ SATIŞLARDA İLK 3’Ü TOGG, TESLA VE BYD OLUŞTURDU Geçen yıl marka bazında en çok satılan elektrikli otomobillere bakıldığında T10X ve T10F modelleriyle toplam 39 bin 20 satışa ulaşan yerli otomobil Togg, zirvede yer aldı. Onu 31 bin 509'la Tesla izlerken, BYD 19 bin 679 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD'yi geride bıraktı

Geçen yıl listenin ilk 3 sırasında yer alan markalar, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47,5'ini oluşturdu. Bu dönemde Togg tek başına yaklaşık yüzde 21'lik pazar payı elde etti.

Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD'yi geride bıraktı

Bu dönemde Citroen 10 bin barajını aşarken, KIA 9 bin 543, MINI 9 bin 418, Hyundai 9 bin 152, Opel 9 bin 73 ile sıralamada 8'inci sıraya yerleşti. En çok satılan 10 elektrikli otomobil markası listesinde, Opel'in ardından 8 bin 416 satışla KG Mobility, 7 bin 795 ile Volvo yer aldı.

Elektrikli araçta T10X ve T10F rüzgarı esiyor: Togg, Tesla ve BYD'yi geride bıraktı

Aralık ayı şampiyonu T10F oldu Model bazında bakıldığında da elektrikli otomobil pazarında lider değişmedi. Togg'un T10F modeli, geçen yılın aralık ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu. T10F, geçen ay 5 bin 345'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğini pekiştirirken, yine Togg'un T10X modeli 1960'la ikinci, KG Mobility Torres 1773'le üçüncü, Tesla Model Y 1554'le dördüncü ve Volvo EX30 1187'yle beşinci sırada bulundu.

