The Grand Tour’un son bölümünde, ünlü otomobil uzmanı Jeremy Clarkson, elektrikli araçlar hakkındaki beklenmeyen görüşlerini izleyicilerle paylaştı. Programın final sezonunda yer alan ‘One for the Road’ özel bölümünde konuşan Clarkson, elektrikli araçların tutkudan yoksun olduğunu iddia etti.