Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Araç sahiplerini sevindiren gelişme akaryakıt istasyonlarında etkisini gösterdi. 16 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,02 TL indirim yapıldı. İndirim sonrası İstanbul’da benzinin litre fiyatı 52,49 TL’ye, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla 52,93 TL ve 52,87 TL’ye düştü. Motorin fiyatlarında da benzer oranda düşüşler beklenirken, araç kullanıcıları akaryakıttaki bu gerilemeyle ekonomik olarak bir nebze rahatladı.