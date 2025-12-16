  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Araç sahiplerini sevindiren gelişme akaryakıt istasyonlarında etkisini gösterdi. 16 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,02 TL indirim yapıldı. İndirim sonrası İstanbul’da benzinin litre fiyatı 52,49 TL’ye, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla 52,93 TL ve 52,87 TL’ye düştü. Motorin fiyatlarında da benzer oranda düşüşler beklenirken, araç kullanıcıları akaryakıttaki bu gerilemeyle ekonomik olarak bir nebze rahatladı.

#1
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

16 Aralık 2025 itibarıyla benzine 2,02 TL indirim geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları geriledi. Araç sahipleri yeni indirimle rahat nefes aldı.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Yeni Benzin Fiyatları İl İl: İstanbul: 54,51 TL - 52,49 TL Ankara: 55,35 TL - 53,33 TL İzmir: 55,71 TL - 53,69 TL

#3
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Bu indirimle birlikte benzinin litre fiyatı ortalama %3,85 oranında ucuzlamış oldu.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

MOTORİNE DE İNDİRİM GELMİŞTİ Hatırlanacağı üzere, 14 Aralık Cumartesi günü motorine de 1,99 TL’lik indirim yapılmıştı.

#5
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Güncel motorin fiyatları: İstanbul: 53,12 TL Ankara: 54,13 TL İzmir: 54,49 TL

#6
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz hafta 73-75 dolar bandına gerileyerek yılın en düşük seviyelerinden birini gördü. Döviz kurlarındaki stabil seyirle birlikte iç piyasada indirim beklentisi oluşmuştu.

#7
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Beklenen indirim pompaya yansımaya başladı. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatları temel etken olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorine dev indirim

Bu indirim, özellikle şehir içi ve uzun yol yapan sürücüler için önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Yetkililer, ilerleyen günlerde Brent petrol fiyatlarına göre yeni ayarlamaların olabileceğini belirtiyor.

