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Otomotiv
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Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

2024-04-19 20:23:09
Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışları ciddi oranda düşüş gösterdi.

#1
Foto - Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Yayınlanan son raporlara göre, Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışları önce yıla göre düşüş göstermiş durumda. Ancak hibrit otomobil satışları ise aynı dönemde arttı. Sektördeki birçok uzman tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanan bu gelişme, yeni bir kullanıcı trendini bizlere gösteriyor olabilir.

#2
Foto - Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Buradaki en önemli sebep olarak, birçok ülkede elektrikli araçlar için getirilen teşviklerin geri çekilmesi gösteriliyor. Araçların fiyatını artıran bu durum, kullanıcıların başka seçenekler yönelmesine neden oldu. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

#3
Foto - Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Avrupa, düşen elektrikli araç satışlarıyla gündemde Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yayınladığı kapsamlı raporda, elektrikli araç satışlarının Mart ayında 134 bin adet seviyesinde olduğunu bildirdi.

#4
Foto - Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Bu rakam da .3’lük bir düşüşü işaret ediyor. Böylece elektrik modellerin toplam pazar payı da oranına gerilemiş oldu.

#5
Foto - Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Buna karşın hibrit sınıfı ise aynı dönemde tam .6’lık önemli bir yükseliş gösterdi. Bu sınıfın pazardaki toplam payı ise )’u buldu.

#6
Foto - Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Bu rakamlar, hibrit motorların geleceği hakkında şimdiden olumlu yorumlara neden oldu. Fiyatları düşme eğiliminde olan tam elektrikli araç markaları ise şarj kapasitesi ve maksimum menzil tarafında çeşitli iyileştirmelere giderek bu negatif tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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