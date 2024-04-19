Elektrikli araç satışları şaşırttı! Avrupa pazarı zorda

Yayınlanan son raporlara göre, Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışları önce yıla göre düşüş göstermiş durumda. Ancak hibrit otomobil satışları ise aynı dönemde arttı. Sektördeki birçok uzman tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanan bu gelişme, yeni bir kullanıcı trendini bizlere gösteriyor olabilir.