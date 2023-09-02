Elektriklenen Opel Astra satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

IntelliDrive ile; şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunuluyor. Tüm bu işlevler, toplam 168 bağımsız LED hücreye ve 10 aydınlatma moduna sahip, sınıfının öncüsü adaptif IntelliLux LED Pixel farlar gibi donanımlarla birlikte sürüş güvenliğini daha da artırıyor. Ayrıca ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam , adaptif hız sabitleyici, IntelliAir hava kalite sistemi, IntelliVision 360 o çevre görüş kamerası ve panoramik açılabilir cam tavan da standart donanıma dahil ediliyor.