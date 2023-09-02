Elektriklenen Opel Astra satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Böylece sürücü, kendisini araca daha da entegre hissediyor ve sürüş anında benzersiz bir his yaşıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli iki adet 10’’lik geniş ekrana sahip tamamen dijital Pure Panel Pro, kullanıcıya modern bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Yeni nesil sezgisel insan-makine arayüzü, batarya şarj durumu veya menzili gibi önemli işlevleri görüntülerken, klima kontrolü gibi ayarlar ise düğme yardımıyla kolayca yapılabiliyor. Büyük IntelliHUD sanal gösterge paneli ve doğal ses tanıma özelliği ile sürücü, gözünü yoldan ayırmadan tüm işlevleri yönetebiliyor.