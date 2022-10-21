Elektrik ile ilgili flaş gelişme!

YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ Eylül’de güneş enerji santrallerinin kurulu gücü 8962 MW seviyesine yükseldi. Toplam güneş enerji santral sayısı da 9 bin 71 adet oldu. Rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü de Eylül’de 11.199,2 MW’a ulaştı. Toplam rüzgar enerji santrali sayısı da 357’ye çıktı. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle santrallerinin kurulu gücü ise 1.823 MW oldu. Ayrıca kurulu gücün 1.686,3 MW’ını jeotermal santraller oluşturdu.