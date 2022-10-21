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Ekonomi
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Elektrik ile ilgili flaş gelişme!

2022-10-21 08:56:14
Elektrik ile ilgili flaş gelişme!

Türkiye’nin Eylül ayı sonu itibariyle elektrik kurulu gücü, bir önceki yıla göre 3.765 MW artarak 102 bin 281 MW seviyesine yükseldi.

#1
Foto - Elektrik ile ilgili flaş gelişme!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) yayınladığı Eylül 2022 Kurulu Güç Raporu’na göre, Türkiye'de Eylül ayı sonu itibariyle elektrik üretim kurulu gücü 102.280,9 MW oldu. Eylül ayında kurulu güç bir önceki Ağustos ayına göre 257 MW artarken, bir önceki yılın Eylül ayına göre de 3.765 MW artış kaydetti.

#2
Foto - Elektrik ile ilgili flaş gelişme!

Eylül ayında toplam 11 bin 142 adet santral elektrik üretti. Lisanssız santrallerin kurulu güç içindeki payı yüzde 8 iken, lisanslı santrallerin payı yüzde 92 oldu. Kurulu güç içinde kamunun payı yüzde 32, özel sektörün payı da yüzde 68 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Elektrik ile ilgili flaş gelişme!

KURULU GÜÇTE EN BÜYÜK PAY DOĞAL GAZ YAKITLI SANTRALLERİN Toplam kurulu güçte enerji kaynağı olarak ilk sırada 25.295,1 MW ile doğalgaz yer alırken, onu 23.275,2 MW ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Kurulu gücün 10,136,5 MW’ını linyit yakıtlı santraller, 9,713,8 MW’ını ithal kömür yakıtlı santraller oluşturdu. Eylül’de kurulu gücün 840,8 MW’ını taşkömürü yakıtlı santraller, 405 MW’ını asfaltit kömür yakıtlı santraller, 391,8 MW’ını atık ısı santralleri ve 251,9 MW’ını da fuel oil yakıtlı santraller oluşturdu.

#4
Foto - Elektrik ile ilgili flaş gelişme!

YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ Eylül’de güneş enerji santrallerinin kurulu gücü 8962 MW seviyesine yükseldi. Toplam güneş enerji santral sayısı da 9 bin 71 adet oldu. Rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü de Eylül’de 11.199,2 MW’a ulaştı. Toplam rüzgar enerji santrali sayısı da 357’ye çıktı. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle santrallerinin kurulu gücü ise 1.823 MW oldu. Ayrıca kurulu gücün 1.686,3 MW’ını jeotermal santraller oluşturdu.

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