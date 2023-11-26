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Elektrik aboneleri dikkat! Tüm aboneleri kapsıyor! Flaş gelişme böyle duyuruldu

2023-11-26 14:28:54
Elektrik aboneleri dikkat! Tüm aboneleri kapsıyor! Flaş gelişme böyle duyuruldu

Tüm elektronik abonelerini ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Elektrik sayaçlarında yeni dönem başlıyor. Tüm sayaçlar akıllılarıyla değiş tokuş edilecek. İşte tüm elektrik abonelerini ilgilendiren o sistem… Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberinde yer alan açıklamalar doğrultusunda tüm elektronik abonelerini ilgilendiren yeni bir düzene geçileceği belirtildi. EPDK tarafından alınan karar doğrultusunda akıllı sayaç sistemine geçileceği belirtildi. Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile birlikte elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar merkezi yazılım ile kurulacak sistem ile işleyecek. İki yönlü haberleşme ile birlikte elektrik tüketim verilerinin doğrulanıp saklanabileceği aktarıldı. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak. Mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilme süreci ise dağıtım lisansa sahibi tüzel kişi sorumluluğunda olacak.

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Foto - Elektrik aboneleri dikkat! Tüm aboneleri kapsıyor! Flaş gelişme böyle duyuruldu

MASS sistemi ile birlikte Elektrik Dağıtım şirketleri, cep telefonları ve talepler gibi tüm cihazların mobil uygulamada oluşturulacağı belirtildi. Mobil uygulama üzerinden aboneler günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini görüntüleyebilecek. Aşırı tüketim yapılması durumunda Kaçak ihtimallerine karşı uyarı yapılabileceği belirtilirken abonelerin elektrik tüketiminin de sınırlandırılması yapılabilecek. Sınır aşımının belirlenmesi ile birlikte kullanıcıya uyarı yapılırken benzer kullanıcıların ortalama tüketimleri de karşılaştırılacak.

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Foto - Elektrik aboneleri dikkat! Tüm aboneleri kapsıyor! Flaş gelişme böyle duyuruldu

Abonelerin etkilendikleri elektrik sistemine ilişkin bulundukları yıl Ve bir önceki yılın kesinti süreleri, sayıları ve herkesinkinin başlangıç ve bitiş süreleri karşılaştırılabilecek. Mobile uygulama üzerinden bildirimli ve bildirimsiz kesintiler hakkında anlık bilgi verileceği belirtilirken şikayet ve taleplerinde uygulama üzerinden alınabileceği vurgulandı. Sistem üzerindeki elektrik sayacının kapanma periyotları tanımlanırken tüketim oluşması durumunda da uyarı ile bildirim yapılacak. Teknik kalite parametreleri kapsamında aboneye bilgi verilirken elektrik kullanımı ile ilgili elde edilen veriler de internet tabanlı olarak paylaşılacak. Yeni elektrik sistemi MASS için geçiş sürecinde yeni sayaçları öncelik tanınacağı belirtildi. Sanayi ve tarımsal aboneler, yıllık tüketim oranında 10 megavatsaatin üzerinde olan sayaçlar, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken sayaçlar ve kaçak elektrik şüphesi bulunan sayaçların öncelik kapsamında olduğu vurgulandı. Zaman içerisinde bütün elektrik şebekesinde yeni sistemin yaygınlaştırılacağı belirtilirken halihazırda kullanılan ve uzaktan okumaya imkan verilen elektrik sayaçları da yeni sistemi uyumlu olarak çalışacak. Sistemin veri güvenliğinin tehlikeye atılmaması amacıyla da çalışma sistemi kayda alınmak şartıyla devam edecek.

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