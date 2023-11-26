Elektrik aboneleri dikkat! Tüm aboneleri kapsıyor! Flaş gelişme böyle duyuruldu

Abonelerin etkilendikleri elektrik sistemine ilişkin bulundukları yıl Ve bir önceki yılın kesinti süreleri, sayıları ve herkesinkinin başlangıç ve bitiş süreleri karşılaştırılabilecek. Mobile uygulama üzerinden bildirimli ve bildirimsiz kesintiler hakkında anlık bilgi verileceği belirtilirken şikayet ve taleplerinde uygulama üzerinden alınabileceği vurgulandı. Sistem üzerindeki elektrik sayacının kapanma periyotları tanımlanırken tüketim oluşması durumunda da uyarı ile bildirim yapılacak. Teknik kalite parametreleri kapsamında aboneye bilgi verilirken elektrik kullanımı ile ilgili elde edilen veriler de internet tabanlı olarak paylaşılacak. Yeni elektrik sistemi MASS için geçiş sürecinde yeni sayaçları öncelik tanınacağı belirtildi. Sanayi ve tarımsal aboneler, yıllık tüketim oranında 10 megavatsaatin üzerinde olan sayaçlar, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken sayaçlar ve kaçak elektrik şüphesi bulunan sayaçların öncelik kapsamında olduğu vurgulandı. Zaman içerisinde bütün elektrik şebekesinde yeni sistemin yaygınlaştırılacağı belirtilirken halihazırda kullanılan ve uzaktan okumaya imkan verilen elektrik sayaçları da yeni sistemi uyumlu olarak çalışacak. Sistemin veri güvenliğinin tehlikeye atılmaması amacıyla da çalışma sistemi kayda alınmak şartıyla devam edecek.