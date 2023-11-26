2023-11-26 14:28:54 Elektrik aboneleri dikkat! Tüm aboneleri kapsıyor! Flaş gelişme böyle duyuruldu
Tüm elektronik abonelerini ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Elektrik sayaçlarında yeni dönem başlıyor. Tüm sayaçlar akıllılarıyla değiş tokuş edilecek. İşte tüm elektrik abonelerini ilgilendiren o sistem… Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberinde yer alan açıklamalar doğrultusunda tüm elektronik abonelerini ilgilendiren yeni bir düzene geçileceği belirtildi. EPDK tarafından alınan karar doğrultusunda akıllı sayaç sistemine geçileceği belirtildi. Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile birlikte elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar merkezi yazılım ile kurulacak sistem ile işleyecek. İki yönlü haberleşme ile birlikte elektrik tüketim verilerinin doğrulanıp saklanabileceği aktarıldı. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak. Mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilme süreci ise dağıtım lisansa sahibi tüzel kişi sorumluluğunda olacak.