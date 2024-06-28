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Ekonomi
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Elektriğe çok büyük zam

2024-06-28 13:47:41
Elektriğe çok büyük zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturalarına zam kararının alındığını duyurdu.

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Foto - Elektriğe çok büyük zam

Elektrik faturaları önümüzdeki aydan itibaren zamlanacak.

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Foto - Elektriğe çok büyük zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

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Foto - Elektriğe çok büyük zam

EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

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Foto - Elektriğe çok büyük zam

Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı.

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Foto - Elektriğe çok büyük zam

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

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Yorumlar

cuma aktaş

Dpğalgaz bulunca maliyetimiz azalacak diyorduk nasıl oluyorsa maliyetler artmış. Vay arkadaş. elektriğe bir yıldır zam gelmiyor, enflasyon % 65 ama olsun biz kılçıklık yapalım
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