El atmadıkları bir bu kalmıştı! Onları da bitirecekler

Microsoft’un bu adımı, teknoloji devleri arasındaki “süper zeka yarışı”nın yeni bir evresini temsil ediyor. Haziran 2025’te Meta, kendi Superintelligence Labs girişimini kurarak araştırmacılara 100 milyon doları aşan imza bonusları teklif etmişti. Aynı dönemde OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic gibi firmalar da yapay zekâyı sağlık, hukuk ve bilimsel araştırma alanlarında insan düzeyinin ötesine taşımaya yönelik programlarını hızlandırdı. Microsoft yetkilileri, MAI-DxO’nun insan doktorların yerini almak için değil, onların kararlarını desteklemek amacıyla geliştirildiğini vurguluyor. Sistem, yanlış teşhis oranlarını düşürmek, erken tanıyı artırmak ve özellikle nadir hastalıkların tespiti gibi karmaşık alanlarda büyük fayda sağlamayı hedefliyor. Yapay zekânın bu hızla ilerlemesi, sağlık alanında etik tartışmaları da yeniden alevlendiriyor. Ancak teknoloji çevrelerine göre, tıbbi süper zeka “geleceğin doktoru” olarak değil, “doktorların en güçlü asistanı” olarak tanımlanmalı.