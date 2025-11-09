  • İSTANBUL
El atmadıkları bir bu kalmıştı! Onları da bitirecekler

El atmadıkları bir bu kalmıştı! Onları da bitirecekler

Microsoft, insan doktorların teşhis hızını ve doğruluğunu geride bırakacak yeni bir “tıbbi süper zeka” geliştirmek için özel bir ekip kurdu. Şirket, iki ila üç yıl içinde yapay zekanın “insanüstü teşhis” seviyesine ulaşmasını amaçlıyor.

Teknoloji devi Microsoft, sağlık alanında devrim yaratacak yeni bir yapay zekâ girişimine imza attı. Şirket, “MAI Superintelligence Team” adını verdiği yeni birimle, insan doktorlardan çok daha hızlı ve doğru tıbbi kararlar verebilen sistemler geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin merkezinde yer alan MAI-DxO adlı sistem, yapay zekânın sağlık sektöründeki en ileri örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sistem, tıbbi teşhis süreçlerinde insan uzmanlarla karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir başarı oranına ulaştı.

Microsoft’un paylaştığı verilere göre MAI-DxO, New England Journal of Medicine’dan alınan karmaşık vakaların ?,5’ini doğru teşhis etti. Aynı vakalarda deneyimli doktorların başarı oranı ise yalnızca civarında kaldı. Yapay zekâ sisteminin farkı, yalnızca sonuç üretmek değil, bir doktor gibi düşünmesi. MAI-DxO belirtileri analiz ediyor, ek test önerileri sunuyor ve alternatif tanı ihtimallerini değerlendiriyor. Ayrıca “çok katmanlı akıl yürütme” yöntemiyle, birden fazla uzman ajan gerçek zamanlı tartışmalar yürüterek ortak bir sonuca varıyor

Microsoft’un yapay zekâ şefi Mustafa Süleyman, hedeflerinin iki ila üç yıl içinde “tıbbi süper zeka seviyesine ulaşmak” olduğunu açıkladı. Süleyman, “Biz, kendi kendine kontrolsüz şekilde gelişen sistemlerden uzak duruyoruz. Amacımız, insanüstü performansa ulaşabilen ama varoluşsal risk taşımayan modeller geliştirmek.” dedi. Bu açıklama, Microsoft’un yapay genel zekâ (AGI) hedefleyen rakiplerinden farklı bir çizgi izlediğini gösteriyor. Şirket, bu alanda “daha dar ama derin” uzmanlık modelleriyle ilerlemeyi tercih ediyor. MAI Superintelligence Team’in başına, 2024’te Inflection AI girişiminden Microsoft’a katılan Karen Simonyan getirildi. Simonyan, yapay zekâ araştırmalarında çoklu ajan sistemleri ve “bilinç benzeri karar mekanizmaları” üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Microsoft, projeye milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlıyor ve önde gelen laboratuvarlardan yetenek transferini sürdürüyor.

Microsoft’un bu adımı, teknoloji devleri arasındaki “süper zeka yarışı”nın yeni bir evresini temsil ediyor. Haziran 2025’te Meta, kendi Superintelligence Labs girişimini kurarak araştırmacılara 100 milyon doları aşan imza bonusları teklif etmişti. Aynı dönemde OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic gibi firmalar da yapay zekâyı sağlık, hukuk ve bilimsel araştırma alanlarında insan düzeyinin ötesine taşımaya yönelik programlarını hızlandırdı. Microsoft yetkilileri, MAI-DxO’nun insan doktorların yerini almak için değil, onların kararlarını desteklemek amacıyla geliştirildiğini vurguluyor. Sistem, yanlış teşhis oranlarını düşürmek, erken tanıyı artırmak ve özellikle nadir hastalıkların tespiti gibi karmaşık alanlarda büyük fayda sağlamayı hedefliyor. Yapay zekânın bu hızla ilerlemesi, sağlık alanında etik tartışmaları da yeniden alevlendiriyor. Ancak teknoloji çevrelerine göre, tıbbi süper zeka “geleceğin doktoru” olarak değil, “doktorların en güçlü asistanı” olarak tanımlanmalı.

