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Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

2023-12-17 23:07:46
Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İstanbul'da yaptığı anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu için kötü sonuçlar ortaya çıktı.

#1
Foto - Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

ASAL Araştırma Şirketi, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Siyasi Eğilim Araştırması"nı yayımladı.

#2
Foto - Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

#3
Foto - Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

#4
Foto - Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

Ankete katılanların yüzde 46'su bu soruya "Hayır oy vermem" yanıtını verdi.

#5
Foto - Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

Evet oy veririm: A.5 Belki veririm, belki vermem: %8.4 Hayır oy vermem: F.0 Cevap Yok: %4.1

#6
Foto - Ekrem'e anket şoku! Oranlar şaşırttı

Ankette seçmenlere, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Başarılı: 9.8 Ne başarılı, ne değil: %9.0 Başarısız: D.7 Cevap Yok: %6.5

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