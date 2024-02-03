Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük kazık!

İmamoğlu’nun topu attığı Vizyonkent Reklam ve Pazarlama şirketinin ise işin asıl yüklenicisi olan Kültür A.Ş’nin alt taşeronu olduğu ve işin yalnızca rezervasyon ve pazarlama kısmından sorumlu olduğu öğrenildi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak da katıldığı bir televizyon programında afişlerin İBB tarafından engellendiğini, şirket sahibi ile yaptığı görüşmede de İBB’nin afişlere müsaade etmediğini belirttiğini söyledi.