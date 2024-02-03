Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük kazık!

İhalenin yüklenicisi Kültür A.Ş., işin reklam, rezervasyon ve pazarlama kısmını alt bir firmaya taşere etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun topu attığı, yüklenici Kültür A.Ş.’nin alt taşeronu olan Vizyonkent Reklam ve Pazarlama şirketi ise Yeni Şafak’ın sorusuna yanıt verdi. Yeni Şafak’ın telefonla ulaştığı şirket yetkilisi ‘Biz, bu işin yalnızca reklam ve rezervasyon kısmı ile ilgileniyoruz, reklam vermek isteyen bizden talep eder, biz de fiyat teklifi sunarız, kabul edilirse fatura keseriz, reklam alanlarının yönetimi yüklenici olan Kültür A.Ş.’ye aittir’ dedi.