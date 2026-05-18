Ekranlarda bir dönem resmen kapandı! Türkiye’nin ünlü TV kanalı faaliyetlerini sonlandırdı
Ekranlarda bir dönem resmen kapandı! Türkiye'nin ünlü TV kanalı faaliyetlerini sonlandırdı

Yürütülen büyük kara para aklama soruşturması kapsamında geçtiğimiz süreçte TMSF'ye devredilen Flash Haber TV’de radikal bir kararla canlı yayın faaliyetlerine tamamen son verildi. Yaklaşan özelleştirme ve satış süreci tamamlanana kadar ekranlarında yalnızca eski arşiv programlarının tekrarlarını yayınlayacak olan kanal yönetimi, tüm personelin tazminat haklarının ise eksiksiz ödeneceğini resmi bir bildirimle duyurdu.

Foto - Ekranlarda bir dönem resmen kapandı! Türkiye'nin ünlü TV kanalı faaliyetlerini sonlandırdı

Kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Flash Haber TV’de canlı yayın dönemi sona erdi.

Foto - Ekranlarda bir dönem resmen kapandı! Türkiye'nin ünlü TV kanalı faaliyetlerini sonlandırdı

Flash Haber TV’nin son ana haber bültenini ise, gazeteci Şevval Şirin sundu. Yayının ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Şirin, “Bir kanalın son yayınını yapmak çok farklı bir sorumluluk ve duygu. Tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Foto - Ekranlarda bir dönem resmen kapandı! Türkiye'nin ünlü TV kanalı faaliyetlerini sonlandırdı

Canlı yayınlara son verilmesinin ardından, kanalın yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı ifade edildi. TMSF’nin yürüttüğü sürecin sonunda, alıcı bulunana kadar kanal ekranlarında mevcut programların tekrarları izleyiciyle buluşacak.

Foto - Ekranlarda bir dönem resmen kapandı! Türkiye'nin ünlü TV kanalı faaliyetlerini sonlandırdı

Kanal yönetimi tarafından çalışanlara iletilen resmi bildirime göre; tüm personelin tazminat haklarının eksiksiz olarak karşılanacağı kaydedildi. Yaklaşan özelleştirme sürecinde ise, Flash Haber TV’nin yayın lisansı ile teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması bekleniyor.

türkiyedeki bütün kanal sahiplerini bı arastirsan bu paraları nasıl kazandılar diye bı tanesi helal çıkmaz helalin ne işi var kanal izasyon boruları ile aynı yerde...eee haram haramı çekiyor....kimse bunu kabul etmez bı sürü hikâye anlatırlar....

sonlandırmış, vahh..

sanki takır takır alüminyum çelik üretimi yapıyordu da sonlandırdı 
