Ekranlarda bir dönem resmen kapandı! Türkiye’nin ünlü TV kanalı faaliyetlerini sonlandırdı
Yürütülen büyük kara para aklama soruşturması kapsamında geçtiğimiz süreçte TMSF'ye devredilen Flash Haber TV’de radikal bir kararla canlı yayın faaliyetlerine tamamen son verildi. Yaklaşan özelleştirme ve satış süreci tamamlanana kadar ekranlarında yalnızca eski arşiv programlarının tekrarlarını yayınlayacak olan kanal yönetimi, tüm personelin tazminat haklarının ise eksiksiz ödeneceğini resmi bir bildirimle duyurdu.