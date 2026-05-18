Kremlin Sözcüsü Peskov'dan olay Türkiye itirafı: Bu bana ceza olarak verildi
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, üniversite yıllarına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Peskov, "Türkçe bana adeta ceza olarak verildi, aşık oldum" dedi.

#1
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, üniversite yıllarında düşük notları nedeniyle Türkçe öğrenmek zorunda kaldığını açıkladı. Peskov, Moskova Devlet Üniversitesi’ne bağlı Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü’nün (ISAA) 70. yılı dolayısıyla federal TV 1. Kanal’a verdiği röportajda öğrencilik dönemine ilişkin dikkat çekici bir anısını paylaştı. Peskov, istediği dili seçecek puanı alamadığı için Türkçenin kendisine adeta “ceza olarak” verildiğini söyledi.

Peskov, “İkinci denememde bile gerekli puanı toplayamadım, bu yüzden dili kendim seçme hakkım olmadı. Arapça öğrenmek istiyordum ancak düşük sonuçlarım nedeniyle bana zorunlu olarak Türkçe verildi” ifadelerini kullandı. Enstitüdeki eğitiminde çok başarılı olmadığını belirten Peskov, bu kararın başlangıçta kendisi için olumsuz bir durum olduğunu dile getirdi.

Ancak yıllar içinde Türk dili ve genel olarak Türkoloji alanında yoğun şekilde çalıştığını belirten Peskov, zamanla bu alanı benimsediğini ve “bunun aslında çok iyi bir şey olduğunu” fark ettiğini söyledi, "Ama sonra onu sevmeye başlayınca hem dile hem tarihe hem kültüre hem de edebiyata âşık oldum" dedi.

ISAA’nın tanınmış mezunları arasında Peskov’un yanı sıra LDPR partisinin kurucusu Vladimir Jirinovskiy de bulunuyor. Peskov, 1989 yılında “tarihçi-oryantalist ve çevirmen” unvanıyla mezun olmuştu.

Peskov Türkçe verdiği bir başka röportajda, "ASE ve FK Ülküleri Enstitüsü’nün Türkoloji bölümünden mezunum. Mezun olduktan sonra kariyerime Dışişleri Bakanlığı’nda başladım. Türkiye’de 8-9 yıl çalıştım. Allah’a şükür Türkiye’de çok dostum var. Hem ekonomik hem de siyasi olarak Türkiye ile Rusya iki partner ülkedir. Bu durum memnuniyet vericidir" demişti.

Yorumlar

Ihtiyar

Katil amerikadan milyon kez daha dost olan rus kardeslerime selam olsun.Allah onlari ,ukraynalilara ve yahudilere karsi verdikleri mücadelede muzaffer kilsin.

TECRUBELI BIR YABANCI CASUSUN TURKCEYE HAKIMIYETI ILE CASUSLUGUNU SEVIMLI GOSTERMESI....iste basari!

...........
