  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor

Dünyada tırmanan jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki savaş ortamı sebebiyle füze tedarik bütçesini yüzde 188 artıran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tam 10 bin adet düşük maliyetli seyir füzesi almak için dev bir çerçeve anlaşmasına imza attı. "Düşük Maliyetli Konteynerize Mühimmat Programı" kapsamında Anduril ve Leidos gibi yeni nesil savunma devlerinin üreteceği yapay zeka entegreli Barracuda-500M gibi füzelerin teslimatları 2027 yılı itibarıyla başlayacak. Anlaşmada yer alan modüler tasarım sayesinde iki kat daha büyük harp başlığı taşıyabilecek füzelerin yanı sıra, ordu için 500 adet uzun menzilli hipersonik mühimmat üretiminin de önü açıldı. İşte tüm detaylar...

2
#1
Foto - Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor

Pentagon, “Düşük Maliyetli Konteynerize Mühimmat Programı” (LCCMP) kapsamında 10.000 adet düşük maliyetli seyir füzesi almak için birden fazla firmayı kapsayan bir çerçeve anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma gereği 2027 yılından itibaren başlayacak olan teslimatların, önümüzdeki üç yıl içerisinde (2029’a kadar) tamamlanması bekleniyor.

#2
Foto - Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor

Siparişleri Amerikan savunma sanayiinin yeni nesil öncülerinden Anduril, CoAspire, Leidos ve Zone 5 şirketleri üretecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon’un Araştırma ve Mühendislikten Sorumlu Müsteşarı ve CTO’su Emil Michael şu ifadeleri kullandı: “Net bir talep sinyali oluşturmanın yanı sıra bu Çerçeve Anlaşmaları, Amerikan endüstrisini zamanında ve bütçeye uygun teslime, ayrıca Ar-Ge ve tesislere yatırım yapmaya teşvik etmektedir. Bu ticari tarzdaki ortaklık, Bakan Hegseth’in Tedarik Dönüşüm Stratejisi ile tamamen uyumludur.”

#3
Foto - Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor

Breaking Defense tarafından yapılan habere göre, test edilmek üzere ilk füze tedariki önümüzdeki ay başlayacak. Bu erken teslimat, 2027-2029 yılları arasında teslim edilecek füzelerin üretim sürecini de kapsayan sabit birim fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Anlaşmanın ortaklarından Anduril Industries, üretim ve teslim sürecinde sözleşme kapsamında her yıl en az 1.000 adet olacak şekilde, karadan fırlatılan Barracuda-500M seyir füzesinin teslimatından sorumlu olduklarını açıkladı. ABD için geliştirilen ve hava savunma mimarisini yapay zekayla entegre eden “Altın Kubbe” (Golden Dome) projesi gibi kritik ve stratejik girişimlerin de arkasında olan şirket, füzelerin ilk partisini 2027’nin ilk yarısına kadar Savunma Bakanlığı’na teslim edeceğini bildirdi.

#4
Foto - Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor

Anlaşmaya katkı sağlayacak bir diğer kritik üretici Leidos ise yaptığı açıklamada teslim edeceği füzeleri, şirketin halihazırda yürüttüğü Blacklight programındaki ve küçük seyir füzesi teknolojilerindeki deneyimlerinden esinlenerek üreteceğini belirtti. Şirket, anlaşma kapsamında Savunma Bakanlığı’na toplamda 3.000 adet LCCMP tedariki sağlayacak. Söz konusu yeni mühimmatın seri üretim çalışmalarının 2027 yılında başlayacağını belirten şirket, üretecekleri füzenin modüler yapısı sayesinde diğer standart mühimmatlara kıyasla iki kat daha büyük bir harp başlığı veya menzil kapasitesine sahip olabileceğini ifade etti.

#5
Foto - Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor

Öte yandan seyir füzesi anlaşmasına ek olarak Castelion firması ile yapılan anlaşma çerçevesinde, ordu için uygun fiyatlı, yüksek performanslı saldırı mühimmatı temin edilecek. Nitekim yapılan iki yıllık anlaşma gereğince şirket, en az 500 adet Blackbeard uzun menzilli hipersonik mühimmat üretecek. Ayrıca sözleşme içerisinde tarafların iş birliğine dair süreyi 5 yıl kadar uzatma hakları da bulunuyor. Bunun yanında şirket, doğrudan devlet hibesi almaksızın, ABD Ordusu’nun silah tedarik zincirinde önemli bir yer edinmesini garanti eden tesis genişletme çalışmalarına hız vererek üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Ben de ilk anda biz yapacağız diye sevinmiştim.Zalim,haydut ABD YAPACAKMIŞ.gARİPLERİ,Mazlumları,müslümanları vurmak için herhalde.

Şüpeci

Pek mutlu haber veriyorsunda manşetten...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!
Gündem

Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!

Kadıköy’de sivil bir genci acımasızca hayattan koparan katil zanlısı Berkay Budak, tutuklu bulunduğu cezaevinde hastaneye sevk edilirken jan..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
İmamoğlu metrosunda 'durak'lama devri! Milyarlık paralar nerede? Bir çivi bile çakılmadı!
Gündem

İmamoğlu metrosunda 'durak'lama devri! Milyarlık paralar nerede? Bir çivi bile çakılmadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2018 yılında AK Parti döneminde büyük umutlarla başlatılan Küçükçekmece Halkalı metro istasyonu inşaat..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına kararı ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23