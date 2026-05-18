Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor

Breaking Defense tarafından yapılan habere göre, test edilmek üzere ilk füze tedariki önümüzdeki ay başlayacak. Bu erken teslimat, 2027-2029 yılları arasında teslim edilecek füzelerin üretim sürecini de kapsayan sabit birim fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Anlaşmanın ortaklarından Anduril Industries, üretim ve teslim sürecinde sözleşme kapsamında her yıl en az 1.000 adet olacak şekilde, karadan fırlatılan Barracuda-500M seyir füzesinin teslimatından sorumlu olduklarını açıkladı. ABD için geliştirilen ve hava savunma mimarisini yapay zekayla entegre eden “Altın Kubbe” (Golden Dome) projesi gibi kritik ve stratejik girişimlerin de arkasında olan şirket, füzelerin ilk partisini 2027’nin ilk yarısına kadar Savunma Bakanlığı’na teslim edeceğini bildirdi.