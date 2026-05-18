Savunma Bakanlığı tarihi anlaşmayı imzaladı! Yapay zekalı 10 bin seyir füzesi geliyor
Dünyada tırmanan jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki savaş ortamı sebebiyle füze tedarik bütçesini yüzde 188 artıran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tam 10 bin adet düşük maliyetli seyir füzesi almak için dev bir çerçeve anlaşmasına imza attı. "Düşük Maliyetli Konteynerize Mühimmat Programı" kapsamında Anduril ve Leidos gibi yeni nesil savunma devlerinin üreteceği yapay zeka entegreli Barracuda-500M gibi füzelerin teslimatları 2027 yılı itibarıyla başlayacak. Anlaşmada yer alan modüler tasarım sayesinde iki kat daha büyük harp başlığı taşıyabilecek füzelerin yanı sıra, ordu için 500 adet uzun menzilli hipersonik mühimmat üretiminin de önü açıldı. İşte tüm detaylar...