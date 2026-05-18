  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Hyundai, 2026 Mayıs ayında duyurduğu kampanyalara göre, tüm Tucson versiyon araçlarda indirim var. Detaylar haberimizde...

#1
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu bulunuyor. Bu kişilerden bazıları; Hyundai, Fiat, Skoda, Toyota ve Renault dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listelerini takip ediyor. Araçlarla ilgili fiyat-performans araştırması yapıyor ve kendisi için en uygun otomobili tercih etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, Hyundai otomotiv şirketinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, tüm Tucson versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. Peki, detaylar neler?

#2
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!

TUCSON VERSİYON ARAÇLARDA İNDİRİM Hyundai otomotiv şirketinin 2026 Mayıs ayı fiyat listesi kontrol edildiğinde, tüm Tucson versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. En düşük indirim 52.000 TL ile 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort versiyon Tucson araçta bulunuyor. En yüksek indirim ise 188.986 TL ile 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort versiyon Tucson araçta. Bunun yanı sıra diğer Hyundai Tucson versiyon araçlarda da çeşitli indirimler bulunuyor.

#3
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!

HYUNDAI TUCSON FİYAT LİSTESİ Tucson versiyon araçlarda indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 16 Mayıs 2026 tarihli Hyundai Tucson fiyat listesi yer alıyor. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.351.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.299.000 TL. İndirim: 52.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime Plus. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.935.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.850.000 TL. İndirim: 85.000 TL.

#4
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!

Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.248.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.105.000 TL. İndirim: 143.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.585.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.445.000 TL. İndirim: 140.000 TL. Versiyon: 1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Prime. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.868.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.799.000 TL. İndirim: 69.000 TL. Versiyon: 1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Elite. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.370.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.225.000 TL. İndirim: 145.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!

Versiyon: 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.682.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.592.000 TL. İndirim: 90.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.576.248 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.387.262 TL. İndirim: 188.986 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.771.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.679.000 TL. İndirim: 92.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.378.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.248.000 TL. İndirim: 130.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.715.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.585.000 TL. İndirim: 130.000 TL./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!
Gündem

Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!

Kadıköy’de sivil bir genci acımasızca hayattan koparan katil zanlısı Berkay Budak, tutuklu bulunduğu cezaevinde hastaneye sevk edilirken jan..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
İmamoğlu metrosunda 'durak'lama devri! Milyarlık paralar nerede? Bir çivi bile çakılmadı!
Gündem

İmamoğlu metrosunda 'durak'lama devri! Milyarlık paralar nerede? Bir çivi bile çakılmadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2018 yılında AK Parti döneminde büyük umutlarla başlatılan Küçükçekmece Halkalı metro istasyonu inşaat..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına kararı ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23