Otomobil devi gemileri yaktı! Tüm versiyonlarda indirim!

Tüm versiyonlarda indirim!
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Hyundai, 2026 Mayıs ayında duyurduğu kampanyalara göre, tüm Tucson versiyon araçlarda indirim var. Detaylar haberimizde...
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu bulunuyor. Bu kişilerden bazıları; Hyundai, Fiat, Skoda, Toyota ve Renault dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listelerini takip ediyor. Araçlarla ilgili fiyat-performans araştırması yapıyor ve kendisi için en uygun otomobili tercih etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, Hyundai otomotiv şirketinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, tüm Tucson versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. Peki, detaylar neler?
TUCSON VERSİYON ARAÇLARDA İNDİRİM Hyundai otomotiv şirketinin 2026 Mayıs ayı fiyat listesi kontrol edildiğinde, tüm Tucson versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. En düşük indirim 52.000 TL ile 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort versiyon Tucson araçta bulunuyor. En yüksek indirim ise 188.986 TL ile 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort versiyon Tucson araçta. Bunun yanı sıra diğer Hyundai Tucson versiyon araçlarda da çeşitli indirimler bulunuyor.
HYUNDAI TUCSON FİYAT LİSTESİ Tucson versiyon araçlarda indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 16 Mayıs 2026 tarihli Hyundai Tucson fiyat listesi yer alıyor. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.351.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.299.000 TL. İndirim: 52.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime Plus. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.935.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.850.000 TL. İndirim: 85.000 TL.
Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.248.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.105.000 TL. İndirim: 143.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.585.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.445.000 TL. İndirim: 140.000 TL. Versiyon: 1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Prime. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.868.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.799.000 TL. İndirim: 69.000 TL. Versiyon: 1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Elite. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.370.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.225.000 TL. İndirim: 145.000 TL.
Versiyon: 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus. Model Yılı: 2025. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.682.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.592.000 TL. İndirim: 90.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.576.248 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.387.262 TL. İndirim: 188.986 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.771.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.679.000 TL. İndirim: 92.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.378.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.248.000 TL. İndirim: 130.000 TL. Versiyon: 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus. Model Yılı: 2026. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.715.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.585.000 TL. İndirim: 130.000 TL./ kaynak: akşam
