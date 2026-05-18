3 milyar euro gözden çıkarıldı bile! F-35 filoları ve hava savunma sistemleri tıklım tıklım dolacak
Avrupa’da değişen güvenlik mimarisi ve yüksek yoğunluklu çatışma risklerine karşı katmanlı bir savunma modeli oluşturmak isteyen Belçika, ABD'den milyarlarca dolarlık dev bir mühimmat paketi talep etti. Brüksel yönetimi, genişleyen F-35 savaş uçağı filosu ve yeni kurulacak NASAMS hava savunma bataryalarında kullanılmak üzere 3.69 milyar dolar değerinde AIM-120 AMRAAM füzesi satın almak için Pentagon'a resmi onay başvurusunda bulundu.