3 milyar euro gözden çıkarıldı bile! F-35 filoları ve hava savunma sistemleri tıklım tıklım dolacak
Haber Merkezi

Avrupa’da değişen güvenlik mimarisi ve yüksek yoğunluklu çatışma risklerine karşı katmanlı bir savunma modeli oluşturmak isteyen Belçika, ABD'den milyarlarca dolarlık dev bir mühimmat paketi talep etti. Brüksel yönetimi, genişleyen F-35 savaş uçağı filosu ve yeni kurulacak NASAMS hava savunma bataryalarında kullanılmak üzere 3.69 milyar dolar değerinde AIM-120 AMRAAM füzesi satın almak için Pentagon'a resmi onay başvurusunda bulundu.

Belçika, ABD merkezli şirketlerden 3 milyar euro tutarında hava savunma ve hava-hava füzesi satın almayı planlıyor. Bu bağlamda, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerini güçlendirmek amacıyla ABD’den 3.69 milyar dolar değerine kadar mühimmat alımı için onay talebinde bulundu.

Belçika merkezli L’Echo tarafından yapılan habere göre, sipariş kapsamında Raytheon üretimi AIM-120 AMRAAM füzeleri bulunuyor. Belçika’nın envanterindeki 45 adet F-35 Lightning II savaş uçağında kullanılması planlanan bu füzelerin aynı zamanda NASAMS hava savunma sistemlerine de entegre edilebilmesiyle NATO ile birlikte çalışabilirliği önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Bu satın alma aynı zamanda Belçika’nın 36 milyar euroluk “Defense Planning 2030” savunma programıyla bağlantılı. Katmanlı bir hava savunma modeli oluşturmaya çalışan Belçika’nın ister paketinin büyüklüğü; yalnızca barış zamanı stokları değil uzun süreli yüksek yoğunluklu çatışmalar için hazırlık yaptığını da gösteriyor. Füze sayısının genişleyen F-35 filosu ve planlanan 10 adet NASAMS bataryasını destekleyecek seviyede olduğu değerlendiriliyor.

Olası satış anlaşmasının ardından Belçika, FN Herstal üzerinden Avrupa’da kısmi AMRAAM üretimi gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Zutendaal yakınlarındaki tesislerde füze bileşen üretimi veya son montaj faaliyetlerinin yapılması değerlendiriliyor.

Savunma gereksinimleri kapsamında Belçika, başlangıçta yaşlanan F-16 filosunun yerine 34 adet F-35A siparişi vermişti, devamında ise NATO gereksinimlerine uygun şekilde bu sayı 45’e çıkarıldı.

Ayrıca, NASAMS tedarikinin tek başına yaklaşık 2.5 milyar euro tutarına ulaşması bekleniyor. Her lançerin 6 adet önleyici füze taşıması nedeniyle yüzlerce AIM-120 ihtiyacı doğuyor.

