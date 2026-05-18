İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan’dan ortalığı yangın yerine çevirecek “Rasim Ozan” yazısı
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Kütahyalı hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.