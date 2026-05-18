Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Siber Vatan' mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır 'Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı' Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD'nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP'liler Türkiye'de sırtını dönüyordu
İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan'dan ortalığı yangın yerine çevirecek "Rasim Ozan" yazısı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan’dan ortalığı yangın yerine çevirecek “Rasim Ozan” yazısı

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Kütahyalı hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Foto - İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan'dan ortalığı yangın yerine çevirecek "Rasim Ozan" yazısı

"Bu adam bu kadar önemli mi? CEVAP: Kahkaha atarak cevap veriyorum: Zerre kadar önemi yok bu şov adamının.

Foto - İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan'dan ortalığı yangın yerine çevirecek "Rasim Ozan" yazısı

SORU: Madem önemli değil neden üç yazı yazdın hakkında? CEVAP: Çünkü bu şov adamının temsil ettiği bir şey var. Benim önemsediğim o.

Foto - İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan'dan ortalığı yangın yerine çevirecek "Rasim Ozan" yazısı

SORU: Neymiş temsil ettiği şey? CEVAP: İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışan kaptanlar olgusunun bir prototipidir. Temsil ettiği şey budur. Bir önemi varsa bundan dolayıdır.

Foto - İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan'dan ortalığı yangın yerine çevirecek "Rasim Ozan" yazısı

SORU: “Başına bir şey gelince anında sattılar adamı” diyorlar. Sen anında sattın mı bu adamı? CEVAP: Benim kişisel tarihim bu ve benzeri adamlarla uğraşmanın tarihidir. Hiç almadım ki ben bu adamı satayım."

Foto - İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanlar titreyecek! Ahmet Hakan'dan ortalığı yangın yerine çevirecek "Rasim Ozan" yazısı

hasel

iKTİDARA yalın gözüküp gemisini yüzdürenlere LANET OLSUN.

....

nihat doğan ne kadar boş konuşuyorsa bunlarda aynısı
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti'den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı
Dünya

San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı

San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşı Erbil Atay, yaşananları anlattı. Atay, sald..
