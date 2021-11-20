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Ekonomi
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Ekmek zammına tepki gösteren fırıncı ekmeği 75 kuruş indirdi!

2021-11-20 18:14:39
Ekmek zammına tepki gösteren fırıncı ekmeği 75 kuruş indirdi!

Ekmeğe gelen zamların ardından Antalyalı fırıncı radikal bir karara imza attı.

#1
Foto - Serik ilçesinde fırın işletmecisi Özkan Okatan, meslektaşlarının zam yapmasına kızdı.

Serik ilçesinde fırın işletmecisi Özkan Okatan, meslektaşlarının zam yapmasına kızdı.

#2
Foto - EKMEĞİN 3 LİRA OLMASINA TEPKİ - Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatının 2.5 liradan 3 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi ve ekmeği 2.25 liradan satmaya başladı.

EKMEĞİN 3 LİRA OLMASINA TEPKİ - Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatının 2.5 liradan 3 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi ve ekmeği 2.25 liradan satmaya başladı.

#3
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"SERİK HALKININ EKMEĞİYLE OYNAMAYIN" - İşletmenin girişine "Serik halkının ekmeğiyle oynamayın kardeşim" tabelası asan Okatan, gazetecilere, vatandaşlara destek olmak istediğini söyledi.

#4
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"HESAPLI UN ALIYORUZ" - Zarar etmeden ekmeğin maliyetini çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Okatan, "Biz ailecek çalışıyoruz. Hesaplı un alıyoruz. Peşin çalışıyoruz." dedi.

#5
Foto - DAHA ÖNCE 1.5 LİRADAN SATTI - Fırından ekmek almaya gelen Naci Uyar ise Okatan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Okatan daha önce de 2.5 lira olan ekmeği 1.5 liradan satmıştı.

DAHA ÖNCE 1.5 LİRADAN SATTI - Fırından ekmek almaya gelen Naci Uyar ise Okatan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Okatan daha önce de 2.5 lira olan ekmeği 1.5 liradan satmıştı.

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