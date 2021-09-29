Ekmek parası için zorlu yolculuk

Besiciliğin ekonomik sorunlarına da değinen Kızılban, “Bu zamanda hayvana yapılan masraf değerinden çok daha fazla. Şu anda bir balya otun fiyatı 20 TL’dir. Kışın bir koyunun bize maliyeti 500 TL’dir. Bu verdiğimiz emeğin dışında sadece yemin fiyatı. Koyunu satsak fiyatı 750 TL. Bu ticarette hiçbir karımız kalmıyor. Devletin besicilere destek paketleri sunması gerekli. Ahır projelerinden hiç yararlanmadık. Kendimize ait ahırlar çok eski. Tek geçim kaynağımız da hayvancılık. Hayvanlarımız için kış hazırlığına başladık. Dağdan otlarımızı indirdik. Yollarımız çok tehlikeli. Şoförümüz çok cesaretli. Onun dışında bu yollara gidecek şoför yok. Yollarımızı gördünüz. 4 manevrada ancak virajı dönebiliyordu. Dağda çok yüksek ve engebeli. Biz de şoförümüze güveniyoruz. O olmasaydı otlarımızı indiremezdik” şeklinde konuştu.