Ekmek parası için zorlu yolculuk

Yollar tehlikeli olduğu için yanına kimseyi almadığını söyleyen Tertemiz, “Hafta içinde 7 kez yük almak için bu dağa çıktım. Son seferimi de kazasız belasız indirmeyi başardım. Hava rüzgarlıydı. Aracım yer yer sarsılıyordu. Tedbir amaçlı çıkarken ve inerken de yanıma kimseleri almıyorum. Hani olası bir arızada araçtan her türlü atlayabilirim” diye konuştu. Besici Hacı Cemil Kızılban ise sonbaharın gelmesiyle birlikte hayvanları için yaz aylarında biçtikleri 2 bine yakın ot balyasını köye ulaştırmak için kolları sıvadıklarını ifade ederek, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyledi. Yaylalara açılan yollar sayesinde zaman kazandıklarını belirten Kızılban, “Eskiden biçtiğimiz otları köye getirmek için karın yağmasını beklerdik. Bu dağları yürüyerek aşıp kızaklar yardımıyla otları köye taşırdık. Birçok yaralanma olurdu. Şükür ki devletimiz bizlere yol yaptı. Fakat yollar yine de çok dar. Yolların biraz daha genişletilmesi gerekiyor” dedi.