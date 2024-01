20 yıldır direk montajlama işinde çalıştığını söyleyen 37 yaşındaki Yunus Emre Akkaya, “Yüksek gerilim hattı direğinde çalışıyoruz. Yükseklik fark etmiyor. Hep aynı yüksekte çalışıyoruz. Ekmek parası için uğraşıyoruz. Yirmi yıldır bu işi yapıyorum. Köyümüzün geneli de bu işi yapıyor. Babadan gelen mesleği ben de devam ettiriyorum. Dünyanın her yerinde nerede iş olursa biz yola çıkıyoruz. Her zaman her yere gidiyoruz” dedi.