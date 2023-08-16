Ekmek parası için 40 derece mücadele

Havuç tarlasında çalışan Fariz Ceyhan, “Sabah mesaimiz bazen 6 buçuk ile 7'de başlıyor. Akşama kadar uğraşıyoruz burada işimizle. Hava sıcaklığı şu anda 40 derece ekmeğimizin peşindeyiz. Bazen yoruluyoruz oturuyoruz. Dinleniyoruz daha sonra tekrar işimize başlıyoruz. Tarla işi sonuçta sıcakta olur, soğukta olur. Havalar baktığımız zaman biz alıştık iyi havalar. Burada hepimiz aile olarak çalışıyoruz” dedi. Çocukları için 40 derece hava sıcaklığına rağmen tarlada çalıştığını anlatan Emine Çalışkan, “Buraya sabah saat 7'de geldik. Ekmeğimizin derdindeyiz. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok bugünlerimiz için Allah'a şükürler olsun. 2 tane çocuğum var onlar için hayat mücadelesi veriyorum. Akşama kadar çalıyoruz. Pancar, havuç ve marul gibi ürünlere çalışmaya gittik. Bugün havuç söküyoruz. Tarla işlerinde çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.