2023-07-09 14:21:35 Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!
Ekmekte KDV’nin yüzde 1 olduğunu bilmeyen ahmaklar, “Türkiye iflas etti” ahlaksızlığına soyundular! Holdinglerin ödediği Kurumlar vergisine gelen artışı, asgari orta veya yüksek gelirlilerin sahip olduğu motorlu taşıtlar vergisine getirilen bir seferlik iki misli ödeme zorunluluğuna açıkça itiraz edemeyen sahte ekonomistler, ekmekte KDV artmış gibi yalan üzerine yalan söyleyip, cahilliklerini de ortaya seriyorlar.. Sahte ekonomistlere son örnek, Sözcü gazetesinin başörtü yasakçısı Ruhat Mengi’sine konuk olan Selçuk Geçer oldu..