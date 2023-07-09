Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Türkiye’nin iflas etmiş durumda olduğu iftirasını 8 yıldır sürekli papağan gibi tekrarlayan Selçuk Geçer, yüzde 2’lik KDV artışı üzerinden, sanki enflasyon patlayacakmış gibi algı yaptı. Bugün itibari ile yıllık yüzde 38 olan enflasyonda, yüzde 2’lik KDV artışının, her şey aleyhte olsa bile enflasyonu sadece yüzde 40’a çıkaracağını bile düşünmekten aciz adam, eski yıllarda da dolar üzerinden spekülasyon yapması ile tanınıyor.