  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
11
Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

2023-07-09 14:21:35
Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Ekmekte KDV’nin yüzde 1 olduğunu bilmeyen ahmaklar, “Türkiye iflas etti” ahlaksızlığına soyundular! Holdinglerin ödediği Kurumlar vergisine gelen artışı, asgari orta veya yüksek gelirlilerin sahip olduğu motorlu taşıtlar vergisine getirilen bir seferlik iki misli ödeme zorunluluğuna açıkça itiraz edemeyen sahte ekonomistler, ekmekte KDV artmış gibi yalan üzerine yalan söyleyip, cahilliklerini de ortaya seriyorlar.. Sahte ekonomistlere son örnek, Sözcü gazetesinin başörtü yasakçısı Ruhat Mengi’sine konuk olan Selçuk Geçer oldu..

#1
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’ye konuşan, ekmekte KDV’nin kaç olduğunu bilmeyen sahte ekonomist Selçuk Geçer, gıda ürünleri dışında KDV’nin 2 puan artırıldığını, tüm yetkililer tane tane anlattığı halde bunları dinleyip öğrenmekten aciz olan Selçuk Geçer, yukarıdaki kupürde görüldüğü gibi,”ekmeğin KDV’sinin yüzde 2 arttığını” iddia etti.. YALAN!

#2
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Ekmekteki KDV oranının yüzde 1 olduğundan da habersiz sahte ekonomist Selçuk Geçer, “ekmeğin KDV’si yüzde 18’di, yüzde 20’ye çıkardılar” diyerek büyük bir yalana imza attı. Ekmeğin KDV’sinin yüzde 18 olduğu da yalan, yüzde 20’ye çıktığı da yalan. Ekmeğin KDV’sinin yükseldiği de yalan.

#3
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Türkiye’nin iflas etmiş durumda olduğu iftirasını 8 yıldır sürekli papağan gibi tekrarlayan Selçuk Geçer, yüzde 2’lik KDV artışı üzerinden, sanki enflasyon patlayacakmış gibi algı yaptı. Bugün itibari ile yıllık yüzde 38 olan enflasyonda, yüzde 2’lik KDV artışının, her şey aleyhte olsa bile enflasyonu sadece yüzde 40’a çıkaracağını bile düşünmekten aciz adam, eski yıllarda da dolar üzerinden spekülasyon yapması ile tanınıyor.

#4
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Eski yıllarda da sürekli algı üreten çakma ekonomist Selçuk Geçer, 2021 yılının son ayında dolar üzerinden yaptığı spekülasyonların tamamı yalan çıktı.. “Bu kafayla ne olur” diye o tarihde kendi sorup, kendisi 40-50 TL’lerden bahsederek dolar spekülatörcülüğü yapan Selçuk Geçer, 1.5 yıl sonra bile doların 26 TL’nin üzerine çıkmadığı gerçeği karşısında, başka yalanlarla milleti kandırmaya devam ediyor.

#5
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

2021 yılı sonunda doların 20 TL’ye geleceğini iddia eden Selçuk Geçer, siyasi iktidarın atağı ile doların bir gecede 18 TL’den 12 TL’ye inmesi karşısında şaşıp kalmıştı.. Ama onun yorumları arşivlerde saklı duruyor.. Hatta faizin yükseltilmemesi halinde doların 2021 sonunda 50 TL bile olabileceğini öne süren hainlikten başka bir şeyle izahı mümkün olmayan bu yorumu ile akıllara durgunluk veren adam, şimdi 1.5 yıl sonra bile 50 değil, 40 değil, 30 TL bile yaptıramadığı doların fiyatı karşısında, başka yalanlarla karşımıza çıkıyor.

#6
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

2021 yılında doları 60 TL’ye çıkarttıramayan lobinin elemanı Selçuk Geçer, 2022’de de pes etmemiş ve bir yıl önce Eylül ayında yaptığı açıklamada, 2022 sonu için “dolar 60 lira bile olabilir” palavrasını atmıştı..

#7
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Türkiye’nin ekmeğini yiyen, suyunu içen bir vatandaş değil, ABD’nin dolarını şişirmek için çalışan bir ajan gibi 24 saat fitnesini sürdüren ekonomist unvanlı Selçuk Geçer, en sonunda Atatürk istismarına da soyundu.. Kendisini, “Benim tek partim Atatürk” diyerek tanımlayan ve Atatürk istismarında tam gaz yapan Selçuk Geçer, ABD dolarına bu kadar hayranlık duymasının arka planını ise açıklayamadı.

#8
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

2021 yılının Aralık ayında Takvim gazetesi sahte ekonomist Selçuk Geçer’in spekülatörlüğünü ifşa edep, “Hesap versinler” manşeti atmıştı.. Bugün dahi, o tarihteki yalanları için hesap vermeyen sahte ekonomistler, büyük bir utanmazlıkla yalanlarını sürdürüyorlar..

#9
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Selçuk Geçer’in son birkaç yıl içinde sürekli dolar fiyatı üzerinden yazdığı hiçbir gerçekliği olmayan yazıların listesi, Takvim gazetesi tarafından derlenmiş ve çakma ekonomistin foyası ortaya çıkarılmıştı. Bu başlıklar arasında, Doların 1.5 yıl öncesindeki tarihde 50 TL olacağına dair uçuk iddialar bile bulunuyor..

#10
Foto - Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

Sözcü gazetesi son olarak bugün, çakma ekonomist Selçuk Geçer ile yapılan röportajı yayınlarken, hemen yanı başına da, ekmeğe gelmeyen zammı, bir haftada 7. defa tekrar yazdı.. Valilik yalanladı..Valilik aksine satış yapanların cezaya muhatap edildiklerini açıkladı. Ama Sözcü suç işleyenlerin yanında yer alıp, ekmeğin 8 TL olduğunu iddia etti.

Orada telefon fiyatına arsa satılacak! 38 bin lirası olanlar dikkat
Ekonomi

Orada telefon fiyatına arsa satılacak! 38 bin lirası olanlar dikkat

Son dönemlerde ev ve arsa fiyatları fırlarken Milli Emlak'tan müjde geldi. 38 bin liraya arsa satılacak.
Türkiye'nin en yeni ilçesi! 7 yıllık yapım süreci 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı
Yaşam

Türkiye'nin en yeni ilçesi! 7 yıllık yapım süreci 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı

Türkiye'nin en yüksek barajı nedeniyle sular altında kalan Yusufeli ilçesinin yeni merkezinin 7 yıllık yapım süreci time-lapse tekniğiyle 1 ..
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması: İBB'ye aday olmasını...
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması: İBB'ye aday olmasını...

28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler CHP'de yaşananlara çevrildi. Mağlubiyetin ardından 'değişim' çağrılarının yükseldiği partide Kemal..
Vergi zamlarından sonra Mehmet Şimşek'ten açıklama
Ekonomi

Vergi zamlarından sonra Mehmet Şimşek'ten açıklama

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan vergi zamlarının ardından söyleyecekleri merak edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ..
Çok kötü haber! Türk matbaa şirketi ne yaptıysa olmadı, iflas etmek zorunda kaldı
Ekonomi

Çok kötü haber! Türk matbaa şirketi ne yaptıysa olmadı, iflas etmek zorunda kaldı

Kağıt, ambalaj, matbaa sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Kağıthane merkezli İksel Basım Yayın Şirketi iflas etti.
Göçmenlere karşı sınıra 'yüzen bariyer'
Dünya

Göçmenlere karşı sınıra 'yüzen bariyer'

ABD'nin Texas eyaletinde düzensiz göçmenlerin ülkeye geçişini önlemek için Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine 'yüzen bariyer' inşa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23