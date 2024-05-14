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Yaşam
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Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

2024-05-14 16:49:39
Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

Bursa'da şehir çöplüğünü andıran evi gören ekipler gözlerine inanamadı.

#1
Foto - Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

Bursa'da çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalleliyi canından bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı.

#2
Foto - Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine savcılık kararı ile eve giren belediye temizlik ekipleri, evin halini görünce şok oldu.

#3
Foto - Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Ergin Sokak üzerinde uzun süredir kötü kokuların yayıldığı ev ile alakalı olarak mahalle halkı toplanıp karakola şikayette bulundu.

#4
Foto - Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

Savcılık kararıyla bugün eve giren Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, evin kapısını açtıklarında karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Şehir çöplüğünü andıran evde biriktirilen çöpler yüzünden adım atacak yer bulamayan ekipler, evi güçlükle temizledi.

#5
Foto - Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

Evde kiracı olarak yaşayan A.N.’nın evi çöp ev olarak kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı.

#6
Foto - Ekipler gözlerine inanamadı! Kamyon kamyon boşaltıldı

Belediyeye bağlı ekiplerin temizlediği ev, ilaçlanarak ev sahibine teslim edildi.

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