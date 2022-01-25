2022-01-25 17:56:14 Ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altı ve açık alanda yetiştirilen yaş sebze ve meyve çeşitliliğinde son yıllarda artış yaşandı. Üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan tropikal meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Yüksek gelir elde edilen tropikal meyvede üretim alanı son 2 yılda yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İlçede örtü altında 50, açık alandaki bahçelerde 90 dekar olmak üzere 140 dekarda tropikal meyve üretimine başlandı.