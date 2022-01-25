  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

2022-01-25 17:56:14
Ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altı ve açık alanda yetiştirilen yaş sebze ve meyve çeşitliliğinde son yıllarda artış yaşandı. Üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan tropikal meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Yüksek gelir elde edilen tropikal meyvede üretim alanı son 2 yılda yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İlçede örtü altında 50, açık alandaki bahçelerde 90 dekar olmak üzere 140 dekarda tropikal meyve üretimine başlandı.

#1
Foto - TROPİKAL MEYVE BAHÇESİNDE 42 ÜRÜN - Ürün çeşitliliğiyle ' Türkiye'nin tropikal meyve bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da muz ile başlayan tropikal meyve üretimini avokado takip etti. Bölgede yaygın olarak üretilen muz ve avokadonun yanı sıra, mango, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, white sapote, black sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babil fruit, ketem billa, keyelmasi, Napal erigi, kahve ağaci, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanin eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik tür ürün yetişiyor.

TROPİKAL MEYVE BAHÇESİNDE 42 ÜRÜN - Ürün çeşitliliğiyle ' Türkiye'nin tropikal meyve bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da muz ile başlayan tropikal meyve üretimini avokado takip etti. Bölgede yaygın olarak üretilen muz ve avokadonun yanı sıra, mango, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, white sapote, black sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babil fruit, ketem billa, keyelmasi, Napal erigi, kahve ağaci, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanin eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik tür ürün yetişiyor.

#2
Foto - MANGO BAHÇEDE 40, MARKETTE 80 LİRA - İlçede tropikal meyvelerden mango yetiştiriciliğinde son yıllarda hızlı artış yaşandı. Bazı muz üreticileri daha fazla gelir elde edilen mango yetiştiriciliğine başladı. Muz üretim alanını mango bahçesine dönüştüren üreticiler, ürünlerini ihraç etmeyi hedefliyor. Örtü altında ağustos ayında başlayan mango hasadı, nisan ayına kadar sürüyor. Üreticiler mangoyu, tanesi 40 liradan satıyor. Mangonun perakende fiyatı ise 80 lirayı buluyor.

MANGO BAHÇEDE 40, MARKETTE 80 LİRA - İlçede tropikal meyvelerden mango yetiştiriciliğinde son yıllarda hızlı artış yaşandı. Bazı muz üreticileri daha fazla gelir elde edilen mango yetiştiriciliğine başladı. Muz üretim alanını mango bahçesine dönüştüren üreticiler, ürünlerini ihraç etmeyi hedefliyor. Örtü altında ağustos ayında başlayan mango hasadı, nisan ayına kadar sürüyor. Üreticiler mangoyu, tanesi 40 liradan satıyor. Mangonun perakende fiyatı ise 80 lirayı buluyor.

#3
Foto - TÜRKİYE'NİN MANGO ÜRETİM AVANTAJI - Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için destek veren Mustafa Ezici, mangonun yılın 12 ayı ürün verdiğinden bahsetti. Bahçesindeki muzu kilosunu 4.5 liraya satan üreticilerin 40 liraya satılan mangoya yönelmeye başladığını dile getiren Ezici, Türkiye'de ağustos, aralık ayları arasında mango hasadı yapılabilmesinin, yurtdışı pazarı için çok avantaj olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN MANGO ÜRETİM AVANTAJI - Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için destek veren Mustafa Ezici, mangonun yılın 12 ayı ürün verdiğinden bahsetti. Bahçesindeki muzu kilosunu 4.5 liraya satan üreticilerin 40 liraya satılan mangoya yönelmeye başladığını dile getiren Ezici, Türkiye'de ağustos, aralık ayları arasında mango hasadı yapılabilmesinin, yurtdışı pazarı için çok avantaj olduğunu belirtti.

#4
Foto - 8 DEKARDA 300 BİN LİRA GELİR HEDEFLİYOR - Mango üreticisi Musa Ersoy, 8 dekar örtü altı üretim alanında 300 mango ağacı bulunduğunu söyledi. İkinci hasada başladıklarını anlatan Ersoy, ürettiği mangoların tanesinin yaklaşık 800 gram ile 1 kilo ağırlığında olduğunu belirtti. Ersoy, bu yıl mango üretiminden 300 bin lira gelir beklediğini ifade etti.

8 DEKARDA 300 BİN LİRA GELİR HEDEFLİYOR - Mango üreticisi Musa Ersoy, 8 dekar örtü altı üretim alanında 300 mango ağacı bulunduğunu söyledi. İkinci hasada başladıklarını anlatan Ersoy, ürettiği mangoların tanesinin yaklaşık 800 gram ile 1 kilo ağırlığında olduğunu belirtti. Ersoy, bu yıl mango üretiminden 300 bin lira gelir beklediğini ifade etti.

#5
Foto -

"BAKIMI KOLAY, GELİRİ İYİ" - Gazipaşa Ziraat odası Başkanı Yusuf Çelik ise şöyle konuştu: "Bölgede yaş sebze meyve üretimi çok yaygın. Muz, salatalık, patlıcan, fasülye gibi çok çeşit ürünümüz var. Üretici gelirini artırmak için tropikal meyvelere yönelmeye başladı. Bakımı kolay, geliri iyi olan tropikal meyve üretimine geçmemiz gerekiyor. Gazipaşa'ya uyum sağlayan mango açıkta ve örtüaltı üretime uyum sağladı. Verimi güzel. 7 yıllık mango ağaçlarından yaklaşık dekardan 200-300 bin lira kazanç elde edildiği tespit edildi. Üreticilerimizin tropikal meyvelere yönelerek daha fazla gelir kazanacağını düşünüyorum."

'Altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Gündeme oturacak altın tahmini
Ekonomi

'Altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Gündeme oturacak altın tahmini

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken ekonomist Tuna Kaya'dan ezber bozan bir tahmin geldi.
ABD'nin o adımına Rusya'dan ilk açıklama: Endişeliyiz
Gündem

ABD'nin o adımına Rusya'dan ilk açıklama: Endişeliyiz

Kremlin, Ukrayna üzerindeki artan gerilim ve ABD’nin 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirme kararı hakkındaki endişelerini ifade etti.
Milli Gazete yazarı, Hz. Adem ile Havva'ya hakareti savundu
Medya

Milli Gazete yazarı, Hz. Adem ile Havva'ya hakareti savundu

Sezen Aksu'nun Hazreti Adem ile Havva'ya hakaret içeren şarkısına hiç beklenmedik bir isimden destek geldi. Milli Gazete yazarı Şakir Tarım,..
60, 120’den büyüktür derlerse şaşırmayın! Bir Kadir Topbaş'ı bir de Ekrem İmamoğlu'nu dinleyelim
Gündem

60, 120’den büyüktür derlerse şaşırmayın! Bir Kadir Topbaş'ı bir de Ekrem İmamoğlu'nu dinleyelim

İstanbul'da tüm uyarılara rağmen kara kışa teslim oldu. Felaketin yaşandığı megakentte vatandaşlar İBB'ye isyan etti. Sosyal medyada, 120 c..
İşte AK Parti ve CHP farklı! Murat Ongun beceriksizliği itiraf etti
Siyaset

İşte AK Parti ve CHP farklı! Murat Ongun beceriksizliği itiraf etti

Dün İstanbulları esir alan kar yağışı sonrası gerekli tedbirleri almayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başında olduğu İBB’ye tepkiler çığ gibi b..
İYİ Parti ve CHP arasında Diyarbakır kavgası patladı
Siyaset

İYİ Parti ve CHP arasında Diyarbakır kavgası patladı

İYİ Parti ve CHP arasında Diyarbakır kavgası patlak verdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Diyarbakır" açıklamasına gönderme yapan İYİ Pa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay