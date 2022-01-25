Ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

"BAKIMI KOLAY, GELİRİ İYİ" - Gazipaşa Ziraat odası Başkanı Yusuf Çelik ise şöyle konuştu: "Bölgede yaş sebze meyve üretimi çok yaygın. Muz, salatalık, patlıcan, fasülye gibi çok çeşit ürünümüz var. Üretici gelirini artırmak için tropikal meyvelere yönelmeye başladı. Bakımı kolay, geliri iyi olan tropikal meyve üretimine geçmemiz gerekiyor. Gazipaşa'ya uyum sağlayan mango açıkta ve örtüaltı üretime uyum sağladı. Verimi güzel. 7 yıllık mango ağaçlarından yaklaşık dekardan 200-300 bin lira kazanç elde edildiği tespit edildi. Üreticilerimizin tropikal meyvelere yönelerek daha fazla gelir kazanacağını düşünüyorum."