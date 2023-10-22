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Ejderhalar sadece efsane değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece o bölgede bulunuyor

2023-10-22 13:50:41
Ejderhalar sadece efsane değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece o bölgede bulunuyor

Dizilere, filmlere ya da efsanelere konu olan ejderhaların gerçekliğini kanıtlayacak önemli bir gelişme yaşandı. Uzun kuyruğu, pullu derisi ile ejderhaya benzeyen bir tür keşfedildi. Dünya ejderhaların gerçekliğini tartışıyor. İşte tüm detaylar… Şimdiye kadar yalnızca 2 tanesini görüldüğü belirtilen yeni bir tür keşfinin yapıldığı aktarıldı. Sahip oldukları uzun kuyrukları ve pulları ile birlikte diğer kertenkelelerden ayrılan ve ejderhaya benzeyen türün Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta ortaya çıktı. Laos Ulusal Üniversitesi ve Çin Zooloji Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, Ağustos 2022 yılında keşfedilen ilk tür örneği üzerinde araştırmaların devam ettiğini belirtti.

#1
Foto - Ejderhalar sadece efsane değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece o bölgede bulunuyor

Hakemli bilimsel dergi Zoological Research'de yayımlanan araştırma doğrultusunda Khammouane Eyaleti'ndeki karstik arazisinde (kaya tuzu, kireç taşı gibi kolayca suda çözünebilen taşlar içeren bölge) bu türün, ilk kez kuş gözlem gezisine çıkan bir bilim insanı tarafından görüldüğü aktarıldı. Türün ikinci kez keşfi ise turistlerin bölgede geziye çıkarken bir rehber tarafından görüldüğü vurgulandı. Yapılan incelemeler doğrultusunda yeni bir tür olduğu anlaşılan kertenkelenin "Laodracon carticola", bir diğer adıyla "Khammouane karst ejderhası" olduğu anlaşıldı. Üçgen bir kafası bulunan bu türün uzunluğunun yaklaşık 101 milimetre olduğu belirtirken ince ve uzun uzuvlarının yanı sıra siyah, mavi, gri renkli pullara sahip olduğunun altı çizildi.

#2
Foto - Ejderhalar sadece efsane değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece o bölgede bulunuyor

Ejderhaya benzeyen küçük kertenkelelerin kireç taşı karstlarında görüldüğü aktarıldı. Işık ve gölgelerle karışan bu canlı türünün görülmez bir hale geldiği belirtilirken hareket edene kadar hiç fark edilmediği söylendi. Bölgede yaşayanlar bu türün en çok sabah 9 ile 11 saatlerinde akşamüstü'nde ise 3 ile 5 saatlerinde görüldüğünü aktardı. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda oldukça yüksek bir kamufle yeteneğine sahip olan ejderha kertenkelelerinin tek popülasyonunun bu bölgeye ait olduğu vurgulandı.

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