Ejderhalar sadece efsane değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece o bölgede bulunuyor

Hakemli bilimsel dergi Zoological Research'de yayımlanan araştırma doğrultusunda Khammouane Eyaleti'ndeki karstik arazisinde (kaya tuzu, kireç taşı gibi kolayca suda çözünebilen taşlar içeren bölge) bu türün, ilk kez kuş gözlem gezisine çıkan bir bilim insanı tarafından görüldüğü aktarıldı. Türün ikinci kez keşfi ise turistlerin bölgede geziye çıkarken bir rehber tarafından görüldüğü vurgulandı. Yapılan incelemeler doğrultusunda yeni bir tür olduğu anlaşılan kertenkelenin "Laodracon carticola", bir diğer adıyla "Khammouane karst ejderhası" olduğu anlaşıldı. Üçgen bir kafası bulunan bu türün uzunluğunun yaklaşık 101 milimetre olduğu belirtirken ince ve uzun uzuvlarının yanı sıra siyah, mavi, gri renkli pullara sahip olduğunun altı çizildi.