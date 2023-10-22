2023-10-22 13:50:41 Ejderhalar sadece efsane değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece o bölgede bulunuyor
Dizilere, filmlere ya da efsanelere konu olan ejderhaların gerçekliğini kanıtlayacak önemli bir gelişme yaşandı. Uzun kuyruğu, pullu derisi ile ejderhaya benzeyen bir tür keşfedildi. Dünya ejderhaların gerçekliğini tartışıyor. İşte tüm detaylar… Şimdiye kadar yalnızca 2 tanesini görüldüğü belirtilen yeni bir tür keşfinin yapıldığı aktarıldı. Sahip oldukları uzun kuyrukları ve pulları ile birlikte diğer kertenkelelerden ayrılan ve ejderhaya benzeyen türün Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta ortaya çıktı. Laos Ulusal Üniversitesi ve Çin Zooloji Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, Ağustos 2022 yılında keşfedilen ilk tür örneği üzerinde araştırmaların devam ettiğini belirtti.