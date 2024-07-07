2024-07-07 09:29:49 Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor
Araştırmacılara göre, 500 yıllık uzun bir ömre sahip deniz yırtıcısı, kalp hastalıklarıyla mücadelenin ve daha uzun yaşamanın anahtarı olabilir. Araştırmacılar, Grönland köpekbalığının metabolizmasının uzun yaşamının sırrını barındırabileceğine inanıyor. Kanada'dan Norveç'e kadar soğuk Atlantik Okyanusu'nda ve İskoçya kıyılarının açıklarında yüzyıllarca yaşayabilen dünyanın en uzun ömürlü omurgalıları hakkında çok az şey biliniyor.