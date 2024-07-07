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Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

2024-07-07 09:29:49
Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

Araştırmacılara göre, 500 yıllık uzun bir ömre sahip deniz yırtıcısı, kalp hastalıklarıyla mücadelenin ve daha uzun yaşamanın anahtarı olabilir. Araştırmacılar, Grönland köpekbalığının metabolizmasının uzun yaşamının sırrını barındırabileceğine inanıyor. Kanada'dan Norveç'e kadar soğuk Atlantik Okyanusu'nda ve İskoçya kıyılarının açıklarında yüzyıllarca yaşayabilen dünyanın en uzun ömürlü omurgalıları hakkında çok az şey biliniyor.

#1
Foto - Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

YÜZLERCE METRE DERİNDE YAŞIYOR Bir köpekbalığının 1624'te doğduğu keşfedildi. Köpekbalığı, Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi tarafından keşfedildi. Bu, Büyük Londra Yangını'nı, İngiliz ve Amerikan iç savaşlarını ve geçen yüzyılın her iki dünya savaşını da 'gördüğü' anlamına geliyor.

#2
Foto - Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

Yaklaşık yedi metreye kadar büyüyen türün kutup ayılarını yediği de biliniyor. Birçoğu Arktik buzunun 600 metre altında yaşadığı için, nadiren görülüyorlar. Deneysel araştırmalar ise, Grönland köpekbalığının kaslarının kendine has metabolizmasının inanılmaz uzun ömründe önemli bir faktör olabileceğine işaret ediyor.

#3
Foto - Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

'SONUÇLAR DESTEKLİYOR' Deneysel Biyoloji Derneği'nin Prag'da düzenlenen yıllık toplantısında sunulan araştırmada Grönland köpekbalığının kaslarının kendine has metabolizması sayesinde uzun süre yaşıyor olabileceği ortaya kondu.

#4
Foto - Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

Bilim insanları yaptıkları basın açıklamasında, hayvanların kas metabolizmasında yaşa bağlı bir değişim olmadığını saptadıklarını aktardı. Araştırmaya liderlik eden Ewan Camplisson, "Bu durum, yaşlandıkça metabolik enzim aktivitelerinde bir miktar değişiklik gösterme eğiliminde olan çoğu hayvandan epey farklı" diyor. Araştırmacılar Grönland köpekbalıklarına ait kas dokusu örneklerindeki beş farklı enzimi inceledi. Bu enzimlerin metabolik aktivitesinin, çeşitli yaş ve sıcaklıklarda nasıl değiştiği analiz edildi.

#5
Foto - Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

'İNSANLARA UYARLAYABİLİRİZ' Camplisson daha fazla çalışmanın, köpekbalıklarının uzun ömründe metabolizmanın ne dereceye kadar rol oynadığını göstereceğini belirtiyor. Bilim insanları hücre düzeyinde insan kalbine benzediğini söyledikleri köpekbalığı kalbinin incelenmesinin, insan sağlığı açısından değerli sonuçlar doğuracağını umuyor. Camplisson "Grönland köpekbalıklarının kalp ve damar hastalıklarından ciddi şekilde etkilenmeden bu kadar uzun yaşamasını sağlayan adaptasyonları anlayabilirsek, kalp sağlığını iyileştirmek için bunlardan bazılarını insanlara uyarlayabiliriz" diyor.

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