Eğer insana entegre edebilirlerse... Yüzlerce metre aşağıda bulundu, 500 yıl yaşıyor

Bilim insanları yaptıkları basın açıklamasında, hayvanların kas metabolizmasında yaşa bağlı bir değişim olmadığını saptadıklarını aktardı. Araştırmaya liderlik eden Ewan Camplisson, "Bu durum, yaşlandıkça metabolik enzim aktivitelerinde bir miktar değişiklik gösterme eğiliminde olan çoğu hayvandan epey farklı" diyor. Araştırmacılar Grönland köpekbalıklarına ait kas dokusu örneklerindeki beş farklı enzimi inceledi. Bu enzimlerin metabolik aktivitesinin, çeşitli yaş ve sıcaklıklarda nasıl değiştiği analiz edildi.