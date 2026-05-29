Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre ise Real Madrid yönetimi, Arda Güler'i herhangi bir takas operasyonuna dahil etmeyi düşünmüyor. Eflatun-beyazlıların, milli futbolcuyla ilgili olası bir ayrılık durumunda yalnızca bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapacağı öne sürüldü. Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Chelsea'nin Arda Güler için ayırabileceği bütçe oldu. İddiaya göre İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için 150 milyon euro seviyesine kadar çıkabilecek bir teklif hazırlayabilir.