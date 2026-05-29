  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünü Türkiye sınırlarını aştı! 81 ilden sonra şimdi Avrupa'ya gidiyor! LGS ve YKS adayları dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Sınavda ‘5-4-3’ tekniğini uygulayın O ilde dolu esareti! Sel hayatı felç etti! Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular Japonya’dan herkesi şaşkına çeviren karar! Bölgeye ilk kez asker gönderecek Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı, ağızları açık bıraktı! Özgür Özel’le ilgili gündemi sarsacak iddia Türkiye’nin “EFES 2026”da yaptıkları akıllarını aldı: “Görülmesi imkansız bir şey” diyerek duyurdular Göbeklitepe'den sonra insanlık tarihinin yeni odağı Karahantepe'nin koruma çatısı da hazır...
Spor
6
Yeniakit Publisher
Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Real Madrid'deki eski öğrencisi Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

#1
Foto - Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular

Chelsea'nın yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'i takımında görmek istiyor. Real Madrid yönetimi, Arda Güler'i takas operasyonuna dahil etmeyi düşünmüyor; olası ayrılıkta yalnızca bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapacak.

#2
Foto - Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular

Chelsea'nin Arda Güler için 150 milyon euroya kadar teklif hazırlayabileceği iddia edildi. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso'nun milli yıldızı kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, İngiliz ekibinin transfer için 150 milyon euroyu gözden çıkarabileceği iddia edildi.

#3
Foto - Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. İspanya La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de yeni sezon planlamaları sürerken, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

#4
Foto - Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'i takımında görmek istiyor. Haberde, Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı genç yıldızı Londra ekibine kazandırmayı hedeflediği belirtilirken, olası transfer için "rüya transfer" ifadesi kullanıldı.

#5
Foto - Eğer doğruysa ortalık yangın yerine döner! Arda Güler’in yeni takımını duyurdular

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre ise Real Madrid yönetimi, Arda Güler'i herhangi bir takas operasyonuna dahil etmeyi düşünmüyor. Eflatun-beyazlıların, milli futbolcuyla ilgili olası bir ayrılık durumunda yalnızca bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapacağı öne sürüldü. Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Chelsea'nin Arda Güler için ayırabileceği bütçe oldu. İddiaya göre İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için 150 milyon euro seviyesine kadar çıkabilecek bir teklif hazırlayabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu
Dünya

Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu

İran devlet televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçağın İran'ın Buşehr kenti yakınlarında imha edildiğini dünyaya servis etti..
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest
Gündem

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa etmeyeceğini ve grup başkanlığından ayrılma niyeti olmadığını açıkladı.
Sıcak saatler yaşanıyor! İran saldırıya geçti
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! İran saldırıya geçti

Fars Haber Ajansı, sıcak gelişmeyi "İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenledi" if..
Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı
Gündem

Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı

Ünlü medya kuruluşu Axios, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını ve Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu...
İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi
Gündem

İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi

CHP İstanbul ve İzmir İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine devredildi.
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli"
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikan askeri güçlerinin Avrupa’dan çekilmesinin rasyonel ve gerekli bir adım olacağını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23