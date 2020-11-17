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Edirne'de bulundu! Bilim insanları akın etti

2020-11-17 14:34:45
Edirne'de bulundu! Bilim insanları akın etti

Edirne'de, mamut dişlerine ait fosil bulundu, bilim insanları görmek için Edirne'ye akın etti.

#1
Foto - Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü Gölbaba mevkisinden kepçeyle kum alan köylüler, alanda kemiklere rastladı.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü Gölbaba mevkisinden kepçeyle kum alan köylüler, alanda kemiklere rastladı.

#2
Foto - İnceleme sonucu kemiklerin, soyu tükenmiş mamutlara ait fosil olduğu belirlendi.

İnceleme sonucu kemiklerin, soyu tükenmiş mamutlara ait fosil olduğu belirlendi.

#3
Foto - Fosiller Edirne Müzesi'nde muhafaza edilirken, alanda bulunan fosil kalıntılarının çıkarılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

Fosiller Edirne Müzesi'nde muhafaza edilirken, alanda bulunan fosil kalıntılarının çıkarılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

#4
Foto - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, Trakya'da pek çok kum ocağından mamut kemiklerinin çıktığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, Trakya'da pek çok kum ocağından mamut kemiklerinin çıktığını söyledi.

#5
Foto - Trakya'nın farklı yerlerinde de mamut kemiklerine sıklıkla rastlandığını vurgulayan Beksaç,

Trakya'nın farklı yerlerinde de mamut kemiklerine sıklıkla rastlandığını vurgulayan Beksaç, "Buradaki büyükçe bir mamutun dişi. Mamutlar çok uzun süre dünyamızda varlığını sürdürmüştür. Günümüzden yaklaşık 30 bin yıl öncesine kadar dünyamızda yaşadığını biliyoruz." dedi.

#6
Foto - Fosillerin tarihlendirilebilmesi için farklı ölçümler yapılması gerektiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

Fosillerin tarihlendirilebilmesi için farklı ölçümler yapılması gerektiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

#7
Foto -

"Bu fosillerin tam tarihlenmesi için paleontoloji, jeoloji ve jeofizikçilerin tabakalar üzerinde çalışma yapması lazım. Gerekli ölçümlerin yapılarak, farklı tarihleme yöntemlerinin kullanması gerekiyor.

#8
Foto - . Bu hayvan oldukça büyük. Normal bir filin 2-3 katı büyüklüğünde tüylü bir hayvan. Bu dişe bakınca bu mamutun çok büyük olduğunu görebiliyoruz.

. Bu hayvan oldukça büyük. Normal bir filin 2-3 katı büyüklüğünde tüylü bir hayvan. Bu dişe bakınca bu mamutun çok büyük olduğunu görebiliyoruz.

#9
Foto - Tabakalara baktığımızda bölgenin bataklık ve sulak bir alandan oluştuğuna dair izler var.

Tabakalara baktığımızda bölgenin bataklık ve sulak bir alandan oluştuğuna dair izler var.

#10
Foto - Muhtemelen hayvan orada ölmüş ve kalmış, diş de sürüklenip gelmiş olabilir.

Muhtemelen hayvan orada ölmüş ve kalmış, diş de sürüklenip gelmiş olabilir.

#11
Foto - Mamut genellikle düzlüklerde yaşayan bir hayvan. Yarı buzul karakterli, soğuk iklim koşullarına adapte olmuş düzlükler.

Mamut genellikle düzlüklerde yaşayan bir hayvan. Yarı buzul karakterli, soğuk iklim koşullarına adapte olmuş düzlükler."

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