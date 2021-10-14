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Medya
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EDHO'ya bir isim daha transfer oldu!

2021-10-14 15:24:03
EDHO'ya bir isim daha transfer oldu!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona yine damga vurmaya kararlı.

#1
Foto - Sezon arasını en iyi ve en verimli dizilerden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon öncesi birbirinden önemli isimleri kadrosuna dahil ederek rakiplerine göz dağı vermiş ve korku salmıştı.

Sezon arasını en iyi ve en verimli dizilerden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon öncesi birbirinden önemli isimleri kadrosuna dahil ederek rakiplerine göz dağı vermiş ve korku salmıştı.

#2
Foto - EDHO'ya bir isim daha transfer oldu.

EDHO'ya bir isim daha transfer oldu.

#3
Foto - Alara Turan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

Alara Turan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

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