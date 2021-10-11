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Medya
10
EDHO'nun yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu

2021-10-11 21:08:10
EDHO'nun yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu

ATV'nin sevilen dizisi "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın (EDHO) 7. sezon başlangıç tarihi belli oldu.

#1
Foto - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yedinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Uzun süredir büyük bir merakla beklenen dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yedinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Uzun süredir büyük bir merakla beklenen dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

#2
Foto - Geçen sezondan bu yana devam eden tüm diziler başlarken ATV’nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan hala ses seda çıkmaması izleyicileri çok şaşırtmıştı.

Geçen sezondan bu yana devam eden tüm diziler başlarken ATV’nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan hala ses seda çıkmaması izleyicileri çok şaşırtmıştı.

#3
Foto - Bunun üzerine nihayet geçen hafta gelen haberle dizinin ekim ayı sonunda ekrana gelmeye hazırlandığı belirtildi. Bugün de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.

Bunun üzerine nihayet geçen hafta gelen haberle dizinin ekim ayı sonunda ekrana gelmeye hazırlandığı belirtildi. Bugün de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.

#4
Foto - Buna göre başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Emre Yıldırımer’in bulunduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı Akşamı ATV ekranında olacak.

Buna göre başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Emre Yıldırımer’in bulunduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı Akşamı ATV ekranında olacak.

#5
Foto - Raci Şaşmaz’ın yapımcılığında çekilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz ATV’nin en uzun soluklu dizilerinden biri. Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 26 Ekim akşamı da dizinin 200. bölümü yayınlanacak.

Raci Şaşmaz’ın yapımcılığında çekilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz ATV’nin en uzun soluklu dizilerinden biri. Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 26 Ekim akşamı da dizinin 200. bölümü yayınlanacak.

#6
Foto - Bu arada geçen hafta yapılan açıklamada dizinin oyuncu kadrosuna 12 yeni ismin katıldığı açıklanmıştı.

Bu arada geçen hafta yapılan açıklamada dizinin oyuncu kadrosuna 12 yeni ismin katıldığı açıklanmıştı.

#7
Foto - Açıklamaya göre Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan yeni sezonda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile karşımıza çıkacak.

Açıklamaya göre Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan yeni sezonda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile karşımıza çıkacak.

#8
Foto - Bugün gelen haberde de ünlü oyuncu İlker Aksum’un yeni sezonda konuk oyuncu olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yer alacağı belirtildi.

Bugün gelen haberde de ünlü oyuncu İlker Aksum’un yeni sezonda konuk oyuncu olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yer alacağı belirtildi.

#9
Foto -

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