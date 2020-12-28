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EDHO’dan Kuruluş Osman’a bomba transfer

2020-12-28 09:19:52
EDHO’dan Kuruluş Osman’a bomba transfer

Reyting yarışının tüm hızıyla sürdüğü ekranlarda dizilere yeni isimler katılmaya devam ediyor.

#1
Foto - ‘Burak Özçivit’in başrol olduğu ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’a yeni bir isim katıldı.

‘Burak Özçivit’in başrol olduğu ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’a yeni bir isim katıldı.

#2
Foto - Kuruluş Osman’a bu seferki transfer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden oldu.

Kuruluş Osman’a bu seferki transfer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden oldu.

#3
Foto - 1990’lı yıllardan bu yana oyunculuk yapan Tekin Temel çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.

1990’lı yıllardan bu yana oyunculuk yapan Tekin Temel çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.

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