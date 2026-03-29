Ebrehe'nin ordusunu bozguna uğratan Ebabillere polis şefkati
Kuran-ı Kerim’de Fil Suresi’ne konu olan, Kabe’yi koruyan mübarek Ebabil kuşları, Hatay’da polisin şefkatli ellerine emanet edildi. Göç yolunda bitkin düşerek İskenderun sokaklarına sığınan iki dilsiz kul, devriye gezen trafik ekiplerince fark edilerek koruma altına alındı. "Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü" düsturuyla hareket eden kahraman polisimiz, Ebabilleri sağlığına kavuşmaları için belediye ekiplerine teslim ederek büyük takdir topladı.