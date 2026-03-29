Yeniakit Publisher
Ebrehe'nin ordusunu bozguna uğratan Ebabillere polis şefkati
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ebrehe'nin ordusunu bozguna uğratan Ebabillere polis şefkati

Kuran-ı Kerim’de Fil Suresi’ne konu olan, Kabe’yi koruyan mübarek Ebabil kuşları, Hatay’da polisin şefkatli ellerine emanet edildi. Göç yolunda bitkin düşerek İskenderun sokaklarına sığınan iki dilsiz kul, devriye gezen trafik ekiplerince fark edilerek koruma altına alındı. "Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü" düsturuyla hareket eden kahraman polisimiz, Ebabilleri sağlığına kavuşmaları için belediye ekiplerine teslim ederek büyük takdir topladı.

Medeniyetler şehri Hatay’ın İskenderun ilçesi, bugün eşine az rastlanır bir merhamet tablosuna sahne oldu. Şehit Pamir Caddesi üzerinde rutin devriye görevini ifa eden emniyet güçleri, bir inşaat alanında uçamaz halde bekleyen iki canlı fark etti. Yakından bakıldığında bu kuşların, İslam tarihinde eşsiz bir yere sahip olan ve nadir görülen Ebabil kuşları olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, göç yolunda yorgun düşen bu mübarek emanetleri zarar görmemeleri için hemen muhafaza altına aldı.

Hatay’da göç yolculuğunda bitkin düşen 2 Ebabil kuşu, polis ekipleri tarafından korumaya alınarak tedavi edilmeleri için belediye ekiplerine teslim edildiler.

İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi’nde devriye atan polis ekipleri, cadde üzerinde yer alan inşaat alanında uçamaz halde 2 Ebabil kuşu buldu. Ebabil kuşlarını zarar görmelerine karşı koruma altına alan polis ekipleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ebabil kuşları, polis ekipleri tarafından tedavilerinin yapılması ve uçar hale gelmeleri için belediye ekiplerine teslim edildiler. Polis ekipleri duyarlılıklarıyla takdir topladılar.

Konuyla ilgili duyarlı davranış sergileyen trafik polisi Yücel, ’’Kuşları inşaatta bulduk, muhafaza altına aldık. Belediyeden veteriner hekimle görüştük. Sorumlular gelip teslim alacak’’ dedi. Ebabil kuşlarının kurtarıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Bülent Keskin, ’’Ebabil kuşu bulunmuş, aynı zamanda adı kutsal kitapta geçen kuşlardan bir tanesidir. Kurtulduğuna sevindim, umarım yakın zamanda sağlığa kavuşurlar ve tekrar kanatları açıp uçarlar. Çok katlı otoparkın orada bulunmuş, iklim değişikliği ve kuşlar yollarından sapabilir, her şey olabilir ’’ dedi.

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de
Gündem

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter’in istifası sonrası gözler, kendisine yakınlığıyl..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Ekonomi

Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı
Dünya

İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı

İran'daki Tesnim Haber Ajansı sıcak gelişmeyi "İsrail ile bölgedeki 5 ülkeye ait tesislere saldırı uyarısı yapıldı" ifadeleriyle duyurdu. ..
Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı
Gündem

Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı

Bölgede sular durulmazken Washington hattından ezber bozan bir açıklama geldi. İran'dan istediğini alamayan ABD Başkanı Trump, İran yönetimi..
Kötü haber Galatasaray'a ulaştı
Spor

Kötü haber Galatasaray'a ulaştı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.

