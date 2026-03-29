Bu kadarına da pes doğrusu! Galatasaray'ın karşısına yine Liverpool çıktı: O oyuncu kapışması
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez karşılaşan Galatasaray ve Liverpool, bu kez transferde rakip oldu. Hedefteki isim; Roma forması giyen Evan Ndicka...
Liverpool, bu yaz İtalyan ekibi Roma'nın 26 yaşındaki stoperi Evan Ndicka'yı transfer etmek istiyor. Fildişi Sahilli solak savunmacı, Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu.
Yani 2 takım, Şampiyonlar Ligi sonrasında bu kez de transfer pazarında karşı karşıya gelecek.
Hatırlanacağı üzere grup aşaması ve son 16 turunun ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Ancak İngiltere'deki rövanşta gülen taraf; Premier lig ekibi oldu. Evan Ndicka transferinde de işler hiç kolay değil. Roma, 1.92 boyundaki savunmacı için çok yüksek bir bonservis bedeli bekliyor.
Evan Ndicka'nın, Roma ile mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihinde tamamlanacak. Yıldız savunmacı, 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz şekilde İtalyan ekibine gelmişti. Serie A'daki performansıyla adeta zirve yaptı. Evan Ndicka bu sezon ligde 24 maça çıktı. Sahada 2.106 dakika kaldı. 3 golü bulunuyor.
