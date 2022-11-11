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İslam
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Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

2022-11-11 10:42:07
Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamber efendilerimizin her biri, bir veya birkaç dünya işiyle meşgul olmuşlar ve dünya geçimlerini bu yoldan tedarik etme yoluna başvurmuşlardır. Böylece hem insanlara güzel ve faydalı meslekleri öğretmişler, hem de insanlara boyun bükmekten kurtulmuşlardır. Bundan dolayı da tevhid akidesini kimseden korkmadan savunmuşlardır. İşte peygamberlerin duyunca çok şaşıracağınız meslekleri...

#1
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. ADEM (AS): Yaratılan ilk insan olan Hz. Adem’e Allah’ın tüm ilimleri öğrettiği rivayet olunur. O, topraktan faydalanmayı biliyor, sebze ve meyve yetiştirebiliyordu. İslam alimlerine göre Hz. Adem yeryüzünün İlk ziraat mühendisi ve çiftçisi idi.

#2
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. ŞİD (AS): Hz. Adem’in oğludur. İlk dokumayı ve kumaş örmeyi o gerçekleştirmiştir. O bakımdan dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu olduğu söylenir.

#3
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. İDRİS (AS): Şit peygamberin torunlarından Yerd’in oğludur. İsmi ‘drs’ kökünden gelir ders veren anlamında kullanılan ilk öğretmendir. İsmi ingilizcede ‘Dress’ (elbise) anlamına geldiği için ilk iğne tutan ve elbise dikebilen, İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren, terzilerin- konfeksiyoncuların piri sayılır.

#4
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. NUH (AS): Tufan öncesinde meleklerin de yardımıyla ilk gemiyi yapan kişidir. O nedenle Nuh, marangozların, gemicilerin, denizcilerin piri idi.

#5
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. HUD (AS): Nuh As. nin soyundan Sam’ın torunlarındandır. İslam alimleri Hz. Hud’un mal alıp sattığını ve tüccarlık yaptığında hemfikir olmuşlardır. O nedenle bütün tüccarların piri sayılır.

#6
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. SALİH (AS): Salih peygamberin de soyu Sam ile Nuh’a bağlanmaktadır. Sürülerle develer yetiştirdiği rivayet edilir. Salih As. yetiştirdiği develerin sütlerini satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.

#7
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. İBRAHİM (AS): Nuh (as) torunlarından Azer’in (Tarah) oğludur. Kabeyi yeniden inşa etmesiyle onun bir mimar olduğu bilinir. Hz Süleyman (as)'a ve Mimar Sinan'a önderlik etmiştir.

#8
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. İSMAİL (AS): Hz. İsmail İbrahim (as) Hacer’den doğan büyük oğludur. O kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. Pek çok sayıda dil bildiği için de tercümanların piridir.

#9
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. İSHAK (AS): İbrahim’in (as) Sera’dan doğma küçük oğludur. Onun çobanlık yaptığı söylenir.

#10
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. YAKUB (AS): Hz. Yusuf’un babası olan Yakup İshak (as) oğludur. (İsrail soyunun ondan geldiği bilinir.) O da sürülere çobanlık yaparak dünyalığını idare etmekteydi.

#11
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. YUSUF (AS): Yakup (as) oğullarından Yusuf’un saati ilk icat eden kişi olduğu rivayet edilir. toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen ve bunu gerçekleştiren bir peygamberdir.

#12
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. EYYÜB (AS): Eyüp (as) Lut (as) kızının oğludur. Lut’un torunudur. O toprağı ekip biçerek hayatını devam ettirirdi. Tıpkı o da Hz. Adem (as) gibi bir ziraatçiydi.

#13
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. ŞUAYB (AS): Hz. Şuayp Musa (as) kayınpederi idi. O da toprakla uğraşan bir ziraatçı idi.

#14
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. MUSA (AS): Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)'a hizmetçilik etmiştir. Onun kızı ile evlenmiştir. Hz. Musa’nın sarayda büyüdüğü ve bir çok ilme ve mesleğe de sahip olduğu bilinir.

#15
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. HARUN (AS): Hz. Harun Musa (as) kardeşidir. Musa (as) olmadığı zamanlar İsrailoğullarına yöneticilik yapmış bir Vezir idi.

#16
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. DAVUD (AS): Davut (as) Yakup’un oğlu İşa (as) oğludur. Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut'un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

#17
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. SÜLEYMAN (AS): Emir, hükümdar idi. Kuşlarla karıncalarla konuşur, cinlere işler yaptırırdı. Bakır madenini ilk defa işleyen O'dur.

#18
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. İLYAS (AS): Hz. Harun soyundan Yasin’in oğludur. Dokumacı ve iplikçilerin piri idi.

#19
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. YUNUS (AS): Hz. Yakup’un en küçük oğlu Bünyamin’in torunudur. Balık avlayarak geçinirdi geçinirdi, bu nedenle ona da balıkçıların piri olduğu söylenir.

#20
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. ÜZEYR (AS ): Harun (as) torunu Cevre’nin oğludur. Kendisi bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

#21
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. ZEKERİYYA (AS): Davut (as) soyundan gelmiştir. Berehya’nın oğludur. Kendisi marangozluk yaparak hayatını devam ettirmiştir.

#22
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. İSA (AS): Meryem’in oğludur. Babasız olarak dünyaya gelmiştir. Annesinin babası İmran, Süleyman (as) soyundandır. Hz. İsa av aletleri yapan bir marangoz ustasıydı. Aynı zamanda tıp konusunda zamanın en önemli hekimlerinden biriydi. Allah ona hastaları şifa etme ilmi vermişti.

#23
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. LOKMAN (AS): Davut (as) döneminde yaşamıştır. Mısır Nub kabilesine mensup Medyen ve Eyke halkındandı. Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

#24
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. LUT (AS): İbrahim (as) kardeşi Haran’ın oğludur. Kendisine yakın coğrafyaları gezmiş. Gezdiği yerler hakkında bilgiler vermiştir. O nedenle Evliya Çelebi gibi seyyahların piri olduğu söylenir.

#25
Foto - Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

HZ. MUHAMMED (SAV): Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, İbrahim (as) oğlu İsmail’in soyundan gelmektedir. Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, peygamberlik gelmeden önce de ticaretle meşgul olmuştur. (Sayfadaki resimlerPeygamberlerin meslekleri ile ilgili bilgiler rivayet yoluyla intikal etmiş olup en doğrusunu muhakkak ki Allah bilmektedir.

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