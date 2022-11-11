Duyunca çok şaşıracaksınız! Peygamberler ne iş yapıyordu?

Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamber efendilerimizin her biri, bir veya birkaç dünya işiyle meşgul olmuşlar ve dünya geçimlerini bu yoldan tedarik etme yoluna başvurmuşlardır. Böylece hem insanlara güzel ve faydalı meslekleri öğretmişler, hem de insanlara boyun bükmekten kurtulmuşlardır. Bundan dolayı da tevhid akidesini kimseden korkmadan savunmuşlardır. İşte peygamberlerin duyunca çok şaşıracağınız meslekleri...