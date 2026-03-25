Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Bir dönemin ihracat şampiyonu 40 yıllık tavukçuluk markası icradan satışa çıkarıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Bir dönemin ihracat şampiyonu 40 yıllık tavukçuluk markası icradan satışa çıkarıldı

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle iflas eden ünlü tavuk markası, 42 milyon 395 bin TL bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Bir dönemin ihracat şampiyonu 40 yıllık tavukçuluk markası icradan satışa çıkarıldı

Tavukçuluk sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar konkordato ve iflas haberleriyle derinleşirken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Adana merkezli Garip Tavukçuluk’a ait “Lades” markası icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Bir dönemin ihracat şampiyonu 40 yıllık tavukçuluk markası icradan satışa çıkarıldı

40 yıllık geçmişe sahip ve bir dönem Adana’nın ihracat şampiyonu olarak öne çıkan Garip Tavukçuluk, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 2019 yılında konkordato ilan etti. Sürecin ardından şirket iflas etti.

Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Bir dönemin ihracat şampiyonu 40 yıllık tavukçuluk markası icradan satışa çıkarıldı

Adana 1. Genel İcra Dairesi’nin yayımladığı ilana göre, farklı tarihlerde tescil edilen ve çeşitli emtiaları kapsayan “Lades” markasına ait tüm haklar açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Bir dönemin ihracat şampiyonu 40 yıllık tavukçuluk markası icradan satışa çıkarıldı

Markanın toplam muhammen bedeli 42 milyon 395 bin TL olarak belirlendi. Sektörde yaşanan daralma ve artan maliyetlerin etkisiyle benzer gelişmelerin yaşanabileceği ifade edilirken, satış süreci yakından takip ediliyor.

Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Bir dönemin ihracat şampiyonu 40 yıllık tavukçuluk markası icradan satışa çıkarıldı

+90 (553) 313 94 23