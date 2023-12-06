Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 35 yıllık arabayı öyle bir hale getirdi ki…

35 yıllık aracı elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya projesi hakkında, “Bu araç 1988 normal bir araç. Biz bu aracın motorunu söküp, elektrikli motor taktık. Şuanda aktif olarak kullanıyoruz. Bu projeye 2 sene önce heves olarak başlayıp araştırmalar yaptım. Şuanda 1 buçuk senedir kullanıyorum. Normalde bu araç yerine yeni model bir araca bu projeyi uygulayacaktım. Daha sonra ilk projem olacağı için eski bir araç üzerine elektrik motorunu taktım. Toplamada araca 200 bin TL harcadım. 120 bin liraya motorunu, bay tayaları, elektrik tesisatı, beyni derken 170 bin lira toplamda harcadım. 30 bin de ufak tefek ihtiyaçlar için harcadım” dedi.