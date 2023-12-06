Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 35 yıllık arabayı öyle bir hale getirdi ki…

Aracının gayet konforlu olduğunu söyleyen ve yeni projeler için daha yeni otomobiller kullanacağını belirten Kaya şöyle devam etti; “Aracın orijinal halindeki sorunlarında tekleme vs. hiçbir şekilde yok. Gayet konforlu, hiçbir şekilde sesi yok ve aşırı derecede seri bir araç. Yanıma binen veya kullananlar genellikle ‘bu projeye devam et, geliştir’ gibi yorumlar alıyorum. Devamını da yapacağım benim için bu araç denemeydi. Bundan sonraki projemde de 2020 ile 2023 model arasında bir araç kullanacağım. Başlıyoruz artık yeni araçlar yapacağım. Yeni projeler içi sponsor desteğine ihtiyacım olabilir.”