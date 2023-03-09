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Ekonomi
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Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

2023-03-09 12:29:43
Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler ürünlerini gübrelemek için mesaiye başladı.

#1
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Aylar öncesinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'nden gübre almak için ismini yazdıran çiftçilerin gübreleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Mudurnu Şubesi'ne geldi.

#2
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

50 kiloluk gübre çuvallarının uygun fiyata satılmasından dolayı üreticiler şube önünde traktörleriyle yoğunluk oluşturdu.

#3
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Yoğunluk sebebiyle 2 tır dolusu gübre yaklaşık bir saat içinde bitti.

#5
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Gürçam köyünde ikamet eden Mustafa Batmaz, şöyle konuştu:

#6
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

"Ekim zamanı geldi. Tarım Kredi Kooperatifi'nden gübre almak için köylüler olarak toplandık. İhtiyacımızı göreceğiz. Ben 30 torba alacağım. Torbası 539 lira"

#7
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından satılan gübrelerin fiyat olarak uygun olduğunu belirten Necdet Yılmaz, "Biraz daha hesaplı olduğu için buraya geliyoruz. En az 50 kilo gübre atıyoruz iki dönüme. Atmazsak olmaz" diye konuştu.

#8
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Gübre almak için sıraya giren çiftçilerden Hikmet Vural, "Eşim yok, köyde tüm işleri ben yapıyorum. Ekiyorum, biçiyorum. Bugün de gübre almaya geldim" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Delice köyü muhtarı Muzaffer Yalçın ise "Ekim zamanı geldi. Tarım Kredi'den üreticiler gübresini temin ediyor, tarlalarına atıyor" dedi.

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