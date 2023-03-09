Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından satılan gübrelerin fiyat olarak uygun olduğunu belirten Necdet Yılmaz, "Biraz daha hesaplı olduğu için buraya geliyoruz. En az 50 kilo gübre atıyoruz iki dönüme. Atmazsak olmaz" diye konuştu.