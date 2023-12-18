Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan Fenerbahçe, birçok yıldız oyuncu transferine imza attı. Sarı-lacivertliler, bu hamle ile ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kanarya'nın eski oyuncuları ise takıma yeni katılan oyuncuların gerisinde kaldı. Bu futbolculardan birinin takımdan ayrılacağı konuşulurken flaş bir haber geldi. 3 kulüp o yıldız için kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar...