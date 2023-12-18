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Spor
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Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

2023-12-18 16:05:52
Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan Fenerbahçe, birçok yıldız oyuncu transferine imza attı. Sarı-lacivertliler, bu hamle ile ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kanarya'nın eski oyuncuları ise takıma yeni katılan oyuncuların gerisinde kaldı. Bu futbolculardan birinin takımdan ayrılacağı konuşulurken flaş bir haber geldi. 3 kulüp o yıldız için kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Fenerbahçe yeni sezona, uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için girdi.

#2
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Sarı-lacivertli ekip bu amaçla birçok transfer yaptı.

#3
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Kanarya; Edin Dzeko'dan Dusan Tadic'e, Livakovic'ten Fred'e dünya çapında tanınmış oyuncuları kadrosuna kattı.

#4
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda şu an da ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

#5
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin pek çoğu gösterdiği performansla büyük alkış aldı ve İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

#6
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Kartal'ın gözdesi olan futbolculardan biri de Edin Dzeko...

#7
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Boşnak santrfor, Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olup takımın değişmez oyuncularından biri haline geldi.

#8
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Tecrübeli golcünün artan performansı Michy Batshuayi'yi de ilk 11'in dışına itti.

#9
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

30 yaşındaki futbolcu, bu durumdan hiç memnun kalmadı ve takımdan ayrılmak istedi.

#10
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber de Belçika'dan geldi. İşte detaylar...

#11
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Footnews'te yer alan bilgiler, Batshuayi artık Fenerbahçe'nin gelecekteki planlarında yer almadığı ve takımdan gönderileceği yönünde.

#12
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Ayrıca haberde, Belçikalı forvetin ülkesine döneceği, takımının ise Antwerp, Club Brugge ya da Anderlecht olacağı yazıldı.

#13
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Antwerp ile Club Brugge'nin Batshuayi'yi istediği, Anderlecht'in ise bu transfer yarışına sonradan dahil olduğu belirtildi.

#14
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Fenerbahçe'de ilk 11'de forma süresi bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.

#15
Foto - Duyan inanamayacak ama ünlü futbolcunun sonu geldi! Flaş gelişme...

Belçikalı futbolcunu güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

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