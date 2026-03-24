Düşüşü fırsat bilenler akın etti: Kuyumcularda güvenli liman kuyruğu!
Düşüşü fırsat bilenler akın etti: Kuyumcularda güvenli liman kuyruğu!

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşü fırsat bilen vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı.

Foto - Düşüşü fırsat bilenler akın etti: Kuyumcularda güvenli liman kuyruğu!

Batman'da döviz işletmeciliği yapan Mahsum Doğruer, fiyatlardaki sert düşüşün piyasada ciddi bir hareketliliğe yol açtığını belirtti. Doğruer, son iki haftalık değişimi şu verilerle özetledi:

Foto - Düşüşü fırsat bilenler akın etti: Kuyumcularda güvenli liman kuyruğu!

''İki hafta önce 7 bin 300 - 7 bin 500 lira bandındayken, şu an 6 bin 700 - 6 bin 800 lira seviyesine geriledi. Çeyrek altın, 12 bin - 12 bin 100 lira seviyelerinden 11 bin - 11 bin 100 lira bandına çekildi.

Foto - Düşüşü fırsat bilenler akın etti: Kuyumcularda güvenli liman kuyruğu!

Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte mağazalarda yoğunluk yaşandı. Fiyatlar düştüğü için doğal olarak büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle altın borcu olan vatandaşlar bu düşüşü fırsat bilerek alıma geçiyor. Tabii yatırım amacıyla alanlar da azımsanmayacak kadar çok. Bugün olağanüstü bir talep vardı, fiyatlar düştükçe ilginin daha da arttığını net bir şekilde görüyoruz.''

Foto - Düşüşü fırsat bilenler akın etti: Kuyumcularda güvenli liman kuyruğu!

Döviz işletmeciliği yapan Celal Uğurlu da ''Ramazan Bayramının sona ermesiyle birlikte altın fiyatları gevşemeye başladı. Fiyatlardaki bu düşüşle beraber altına yönelik yoğun bir talep oluştu. Sabah iş yerimi açmamla birlikte vatandaşlar adeta altın almaya koştu. Halkın altına olan talebi oldukça yüksek, en çok çeyrek, yarım ve tam altın satılıyor.

Foto - Düşüşü fırsat bilenler akın etti: Kuyumcularda güvenli liman kuyruğu!

Özellikle çeyrek altına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle şu an stoklarımızda çeyrek ve yarım altın kalmadı. Talebin odağında Cumhuriyet altını, tam altın ve çeyrek altın yer alıyor. Güncel satış fiyatlarımız ise; çeyrek altın 11 bin 250 lira, tam altın 44 bin lira ve cumhuriyet altını 45 bin lira seviyesindedir'' dedi.

