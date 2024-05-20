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Spor
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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert tepki!

2024-05-20 14:29:58
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert tepki!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert tepki!

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek konuştu.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert tepki!

Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert tepki!

Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürler söylemesi kabul edilecek şeyler değil. Sözde polis koruması altındayız. Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Yok hakemleri tartaklayın, peşine düşün diyen bu zat maç bittikten sonra belli bir güruhla buraya geliyor. Maçta yok. Buraya gelip insanları tartaklama haddini nereden buluyorsun? Polisler nerede?

#4
Foto - Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert tepki!

Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne? Bu provokasyon ne? İnsanlara burada ağza alınmayacak küfürler etmiş. Darp etmiş. Eğer şu kadar cesaretin, delikanlılığın varsa gel, buradayım.

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