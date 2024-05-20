Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert tepki!

Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürler söylemesi kabul edilecek şeyler değil. Sözde polis koruması altındayız. Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Yok hakemleri tartaklayın, peşine düşün diyen bu zat maç bittikten sonra belli bir güruhla buraya geliyor. Maçta yok. Buraya gelip insanları tartaklama haddini nereden buluyorsun? Polisler nerede?