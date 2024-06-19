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Dünya
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Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

2024-06-19 09:15:38
Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! “Askerlerin kafasını kesiyorlar”

Ukrayna yönetimi, Rusya'yı Ukrayna askerlerinin başını kesmekle suçluyor.

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

Salı günü Kiev, Rus güçlerini doğudaki Donetsk bölgesinde Ukraynalı bir askerin kafasını kesmekle suçladı. Bu, Ukraynalı savcıların Moskova'ya yönelttiği en yeni ihlal iddiası oldu.

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

Hem Ukrayna hem de Rusya birbirlerinin ordularını savaş alanında savaş suçuna eşdeğer ihlallerde bulunmakla suçlarken Kiev, savaşı sona erdirme koşullarının bir parçası olarak ihlallerin soruşturulması için özel bir mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

Ukrayna Başsavcılığı sosyal medya üzerinden yayınladığı bir açıklamada, "Ukrayna ordusu Donetsk bölgesindeki muharebe mevzilerinden birinde havadan keşif yaparken Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne ait hasarlı bir zırhlı araç keşfetti. Araçta Ukraynalı bir askerin kesik başı bulunuyordu.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

Başsavcı Andriy Kostin, Volnovakha bölgesinde faaliyet gösteren Rus güçlerine hiçbir Ukraynalı askeri savaş esiri olarak almamaları ve bunun yerine "insanlık dışı bir zulümle kafalarını keserek öldürmeleri" emri verildiğini iddia etti.

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

Savcılık ofisinden zırhlı askeri aracı gösterdiğini iddia eden bir fotoğraf paylaşıldı ve bu fotoğrafta kesik olduğu iddia edilen başın Ukraynalı insansız hava araçları tarafından görüldüğü yer bulanıklaştırıldı. Moskova'dan iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi ve haber ajansları da Ukraynalı savcılar tarafından öne sürülen iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.

#6
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

Kostin'in olayın cezasız kalmayacağını söylediği ve ayrıca Rusya'yı kastederek "tüm medeni dünyayı terörist ülkeyi izole etmeye ve cezalandırmaya" çağırdığı aktarıldı.

#7
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! "Askerlerin kafasını kesiyorlar"

Başsavcılık, "savaş kanun ve geleneklerinin ihlali ve önceden planlanmış cinayetle" ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Kaynak: Mepa News, Ajanslar

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