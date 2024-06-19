Dünyayı ayağa kaldıran suçlama! “Askerlerin kafasını kesiyorlar”

Savcılık ofisinden zırhlı askeri aracı gösterdiğini iddia eden bir fotoğraf paylaşıldı ve bu fotoğrafta kesik olduğu iddia edilen başın Ukraynalı insansız hava araçları tarafından görüldüğü yer bulanıklaştırıldı. Moskova'dan iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi ve haber ajansları da Ukraynalı savcılar tarafından öne sürülen iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.