Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! 450 şehri kapsayan sıradalamada İstanbul şaşırttı! Gerçekten taşı toprağı altın mı?

Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması’ndaki verilerin, firmaların mobil işgücüne yönelik ücret ayarlamalarında ve politikalarında son derece önemli bir referans kaynağı işlevi gördüğünü söyleyen Mercer Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölge CEO’su Dinçer Güleyin, “Firmalar, çalışanlarını bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderirken ücret ayarlaması için, çalışanın gideceği şehrin yaşam kalitesi endeksini göz önünde bulunduruyorlar. Çalışana verilmek üzere belirlenen ve ‘Yaşam Zorluğu Ödeneği’ (Hardship Allowance) olarak adlandırılan ek ücret, o şehrin yaşam kalitesindeki yerine göre belirleniyor. Bir şehrin yaşam kalitesi endeksinin düşük olması, yaşam zorluğu ödeneğini yükseltirken, bu durumun tersi geçerli olmuyor. Yani bir çalışan yaşam kalitesi endeksi yüksek olan bir şehre gönderildiğinde maaşında bir düşüş olmuyor. Mercer'ın verileri, yüksek yaşam kalitesine sahip ülkelerin vatandaşlarına ve yurt dışında çalışan expat’lara mükemmel sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ve sosyal hizmetlerin yanı sıra uygun fiyatlı konutlara erişim sağladığını gösteriyor. Mevcut küresel görünüm, jeopolitik çalkantılardan, doğal afetlerden ve diğer ekonomik zorluklardan etkileniyor; bunların hepsinin şehirlerin yetenekleri çekme ve elde tutma kabiliyeti üzerinde önemli etkileri var. Birçok çalışan önceliklerini yeniden gözden geçiriyor ve yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde kendilerine ve ailelerine sağlanan yaşam kalitesini değerlendiriyor” dedi.