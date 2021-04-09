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Doğa
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Dünyanın Uzaydan çekilmiş en iyi fotoğrafları

2021-04-09 11:01:02
Dünyanın Uzaydan çekilmiş en iyi fotoğrafları

Bilim insanları şimdiye kadar binlerce Dünya fotoğrafı çekti. İşte uzaydan çekilmiş en iyi Dünya fotoğrafları...

#1
Foto - EPIC Dünya (2015)

EPIC Dünya (2015)

#2
Foto - Dünya doğuşu (2015)

Dünya doğuşu (2015)

#3
Foto - Mavi Mermer (2012)

Mavi Mermer (2012)

#4
Foto - Uluslararası Uzay İstasyanu, Akdeniz üzerinden uçarken (2016)

Uluslararası Uzay İstasyanu, Akdeniz üzerinden uçarken (2016)

#5
Foto - Scott Kelly'nin Günaydın karesi (2015)

Scott Kelly'nin Günaydın karesi (2015)

#6
Foto - Joalane tropik siklonu Hint Okyanusu üzerinde etkili olurken (2015)

Joalane tropik siklonu Hint Okyanusu üzerinde etkili olurken (2015)

#7
Foto - Uzaydan Büyük Göller bölgesi (2014)

Uzaydan Büyük Göller bölgesi (2014)

#8
Foto - Dünya'nın yanlış renklendirilmiş fotoğrafı

Dünya'nın yanlış renklendirilmiş fotoğrafı

#9
Foto - Tan vakti

Tan vakti

#10
Foto -

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