2021-04-09 11:01:02 Dünyanın Uzaydan çekilmiş en iyi fotoğrafları
Bilim insanları şimdiye kadar binlerce Dünya fotoğrafı çekti. İşte uzaydan çekilmiş en iyi Dünya fotoğrafları...
Bilim insanları şimdiye kadar binlerce Dünya fotoğrafı çekti. İşte uzaydan çekilmiş en iyi Dünya fotoğrafları...
EPIC Dünya (2015)
Dünya doğuşu (2015)
Mavi Mermer (2012)
Uluslararası Uzay İstasyanu, Akdeniz üzerinden uçarken (2016)
Scott Kelly'nin Günaydın karesi (2015)
Joalane tropik siklonu Hint Okyanusu üzerinde etkili olurken (2015)
Uzaydan Büyük Göller bölgesi (2014)
Dünya'nın yanlış renklendirilmiş fotoğrafı
Tan vakti
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