Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

TÜRK DİZİLERİ YABANCI ÜLKELERDE PARÇALARA AYRILARAK GÜNLÜK OLARAK YAYIMLANABİLİYOR Türkiye'de diziler tek parça halde haftada bir kez yayımlansa da yabancı ülkelere satıldıklarında parçalara ayrılıyor ve bazen günlük olarak yayımlanıyor. The Economist'e göre; televizyon dağıtımcısı İzzet Pinto, Kore dizilerinin iyi olduğunu ama sadece 13 reklam saati sürdüğünü söylüyor. Türk dizileri ise yaklaşık 200 saate kadar uzayabiliyor. Parrot Analytics'e göre COVID-19 sırasında Mayıs 2020'de, Diriliş Ertuğrul dizisi dünya çapında en çok talep gören dördüncü dizi oldu. Dönemin Pakistan Başbakanı İmran Han, programı "İslami değerleri yansıtması" nedenile övdü ve Lahor'da Ertuğrul'un bir heykeli dikildi. Dizinin pilot bölümünün Urduca dublajlı hali YouTube'da 153 milyon izlenme sayısına ulaştı.