Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

KULÜP DE LİSTEDE Televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformlar için üretilen dizilerin de ilgi çektiğini yazan The Economist, Kulüp dizisine yer verdi. "Dizi, 1950'lerde İstanbul'da azınlıklara yönelik pogromları anlatıyor - en hafif tabirle siyasi açıdan hassas bir konu" diye yazan dergi, "Amazon'un 'Bihter'ini izleyenler, çıplak kalça içeren seks sahnelerini bile izleyebilirler" ifadelerini kullandı. The Economist, "Ekranlarda nelerin görünebileceğinin rahatlatılması, Türkiye'nin, dublajlı ya da altyazılı dizilere diğer pek çok ülkedekinden daha dirençli olan İngilizce konuşan izleyicilere ulaşma şansını artırabilir" yorumunda bulundu.