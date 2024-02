Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

"BATI TELEVİZYONLARININ SEKS VE VAHŞETİNE ARA VERMEKTEN MEMNUNLAR" The New York Times'ın çok satan romanı "Yours Truly" kitabının yazarı Abby Jimenez'in hikayesini Sen Çal Kapımı dizisine dayandırdığını yazan The Economist, "Bazı izleyiciler Batı televizyonlarının seks ve vahşetine bir ara vermekten memnun görünüyor" değerlendirmesinde bulundu. İspanyol izleyicilerinin Türk dizilerindeki yüksek prodüksiyonlara ilgi duyduğunu yazan dergi, Latin Amerika dizilerinin "ucuz göründüğünü" bu nedenle de Türk dizilerindeki ihtişamlı görüntülerin ilgi çektiğini iddia etti.