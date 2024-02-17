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Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

2024-02-17 13:07:29
Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

The Economist, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine yönelik küresel talebin yüzde 184 arttığını ve bu oranın Kore dizileri için yüzde 73 olduğunu yazdı.

#1
Foto - Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

Britanya merkezli haftalık The Economist dergisi, Türkiye'nin şu anda ABD ve Britanya'nın ardından en büyük dizi ihracatçısı konumunda olduğunu yazdı. Parrot Analytics'in verilerini aktaran The Economist, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine yönelik küresel talebin yüzde 184 arttığını ve bu oranın Kore dizileri için yüzde 73 olduğunu yazdı. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisi Türk dizilerinin dünyaya açılan ilk dalgasını oluşturuyordu ancak The Economist'e göre yeni favori ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Gaddar dizisi.

#2
Foto - Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

TÜRK DİZİLERİNİN EN BÜYÜK İTHALATÇILARI İSPANYA, SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR Türk dizilerinin yalnızca Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da popüler olduğunu yazan The Economist, geçen yıl yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısının İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

"MÜSLÜMANLAR 'TERÖRİST' YA DA 'TAKSİ ŞOFÖRÜ OLARAK GÖSTERİLMİYOR" Dergi, yurtdışında Türk dizilerinin bu kadar izlenmesinin sebeplerini de araştırdı. The Economist'e göre birinci neden dizilerin göze hitap etmeleri. Yani manzaralar, lüks kostümler ve yakışıklı oyuncular dizilerin izlenme oranlarını artırıyor. Öte yandan Arap izleyiciler, Türk dizilerinin Müslümanları, Hollywood'un sıklık yaptığı gibi "terörist" ya da "taksi şoförü" olarak değil, kahraman olarak göstermesini takdir ediyor.

#4
Foto - Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

"SANSÜR, YÖNETMENLERİ YARATICI OLMAYA ZORLUYOR" The Economist'in Türk dizilerinin tercih edilme nedenleri arasında gösterdiği bir diğer etken ise sansür. Dergi, dizilerdeki alkollü içkilerin bulanıklaştırıldığını ve seks sahnelerinin yasaklandığını hatırlatarak "Sansür, yönetmenleri yaratıcı olmaya zorluyor ve hatta izleyiciler için cinsel gerilimi artırabiliyor" diye yazdı. Erkenci Kuş dizisinden örnek veren dergi, "özlem dolu bakışların ve uzun dokunuşların gereksiz sevişme sahnelerinin yerini aldığını" belirtti.

#5
Foto - Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

"BATI TELEVİZYONLARININ SEKS VE VAHŞETİNE ARA VERMEKTEN MEMNUNLAR" The New York Times'ın çok satan romanı "Yours Truly" kitabının yazarı Abby Jimenez'in hikayesini Sen Çal Kapımı dizisine dayandırdığını yazan The Economist, "Bazı izleyiciler Batı televizyonlarının seks ve vahşetine bir ara vermekten memnun görünüyor" değerlendirmesinde bulundu. İspanyol izleyicilerinin Türk dizilerindeki yüksek prodüksiyonlara ilgi duyduğunu yazan dergi, Latin Amerika dizilerinin "ucuz göründüğünü" bu nedenle de Türk dizilerindeki ihtişamlı görüntülerin ilgi çektiğini iddia etti.

#6
Foto - Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

TÜRK DİZİLERİ YABANCI ÜLKELERDE PARÇALARA AYRILARAK GÜNLÜK OLARAK YAYIMLANABİLİYOR Türkiye'de diziler tek parça halde haftada bir kez yayımlansa da yabancı ülkelere satıldıklarında parçalara ayrılıyor ve bazen günlük olarak yayımlanıyor. The Economist'e göre; televizyon dağıtımcısı İzzet Pinto, Kore dizilerinin iyi olduğunu ama sadece 13 reklam saati sürdüğünü söylüyor. Türk dizileri ise yaklaşık 200 saate kadar uzayabiliyor. Parrot Analytics'e göre COVID-19 sırasında Mayıs 2020'de, Diriliş Ertuğrul dizisi dünya çapında en çok talep gören dördüncü dizi oldu. Dönemin Pakistan Başbakanı İmran Han, programı "İslami değerleri yansıtması" nedenile övdü ve Lahor'da Ertuğrul'un bir heykeli dikildi. Dizinin pilot bölümünün Urduca dublajlı hali YouTube'da 153 milyon izlenme sayısına ulaştı.

#7
Foto - Dünyanın gözü Türk dizilerinde! Talep yüzde 184 arttı

KULÜP DE LİSTEDE Televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformlar için üretilen dizilerin de ilgi çektiğini yazan The Economist, Kulüp dizisine yer verdi. "Dizi, 1950'lerde İstanbul'da azınlıklara yönelik pogromları anlatıyor - en hafif tabirle siyasi açıdan hassas bir konu" diye yazan dergi, "Amazon'un 'Bihter'ini izleyenler, çıplak kalça içeren seks sahnelerini bile izleyebilirler" ifadelerini kullandı. The Economist, "Ekranlarda nelerin görünebileceğinin rahatlatılması, Türkiye'nin, dublajlı ya da altyazılı dizilere diğer pek çok ülkedekinden daha dirençli olan İngilizce konuşan izleyicilere ulaşma şansını artırabilir" yorumunda bulundu.

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